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Заводна Тодоренко в бікіні з синочком показала екзотичний танець на березі океану

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Ведуча рухалася в такт місцевим ритмам на Мальдівах

Регіна Тодоренко разом з мамою, сином Михайлом і сестрою Анею чудово відпочила на Мальдівах. Ведучій неабияк набридло питання, чому у відпустку вона літає без чоловіка Влада Топалова і вона вирішила дати розгорнуту відповідь, зачепивши тему розподілу обов'язків у сім'ї. Зірка Орла і Решки насолоджувалася безтурботністю і розмірним плином життя океану, а фото і відео регулярно ділилася з шанувальниками. Так, Регіна опублікувала забавний ролик, показавши свої «туземні» танці на пляжі під місцеві ритми.

Ведуча в бікіні разом з сестрою показала імпровізацію під бій барабанів і спів місцевих музикантів. Пізніше до мами і тітки приєднався і маленький Мишко, який також спробував свої сили в танці. У світлі призахідного сонця можна розглянути три темні постаті, які рухаються в довільному танці, відпустивши свої емоції.

"Пісня про бабу Іру або пора звертатися до психолога", - підписала відео з запальним танцем ведуча.

Шанувальники Регіни залишилися під враженням від побаченого.

  • Краса яка, хороший тамада та цікаві конкурси
  • Це шедевр
  • Майкл в шоці
  • Вогонь
  • Це просто бомбичне відео, круто
  • Прикольно, особливо коли малюк вибіг
  • Клас
  • Ось сміхота
  • Круто дівчата, щось пробуджується, дивлячись на ваш танець. Якесь жіноче єстсво. Молодці!
  • Класно відірвалися
  • Супер, несподівано,...і круто

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко вразила шпагатом під час занять йогою на заході сонця. Разом з сестрою і інструктором вона виконувала ассаны прямо на пірсі.

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