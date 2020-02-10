Заводна Тодоренко в бікіні з синочком показала екзотичний танець на березі океану

Ведуча рухалася в такт місцевим ритмам на Мальдівах
Регіна Тодоренко разом з мамою, сином Михайлом і сестрою Анею чудово відпочила на Мальдівах. Ведучій неабияк набридло питання, чому у відпустку вона літає без чоловіка Влада Топалова і вона вирішила дати розгорнуту відповідь, зачепивши тему розподілу обов'язків у сім'ї. Зірка Орла і Решки насолоджувалася безтурботністю і розмірним плином життя океану, а фото і відео регулярно ділилася з шанувальниками. Так, Регіна опублікувала забавний ролик, показавши свої «туземні» танці на пляжі під місцеві ритми.
Ведуча в бікіні разом з сестрою показала імпровізацію під бій барабанів і спів місцевих музикантів. Пізніше до мами і тітки приєднався і маленький Мишко, який також спробував свої сили в танці. У світлі призахідного сонця можна розглянути три темні постаті, які рухаються в довільному танці, відпустивши свої емоції.
"Пісня про бабу Іру або пора звертатися до психолога", - підписала відео з запальним танцем ведуча.
Шанувальники Регіни залишилися під враженням від побаченого.
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Раніше Регіна Тодоренко вразила шпагатом під час занять йогою на заході сонця. Разом з сестрою і інструктором вона виконувала ассаны прямо на пірсі.