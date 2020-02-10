Заводна Тодоренко в бікіні з синочком показала екзотичний танець на березі океану

Регіна Тодоренко разом з мамою, сином Михайлом і сестрою Анею чудово відпочила на Мальдівах. Ведучій неабияк набридло питання, чому у відпустку вона літає без чоловіка Влада Топалова і вона вирішила дати розгорнуту відповідь, зачепивши тему розподілу обов'язків у сім'ї. Зірка Орла і Решки насолоджувалася безтурботністю і розмірним плином життя океану, а фото і відео регулярно ділилася з шанувальниками. Так, Регіна опублікувала забавний ролик, показавши свої «туземні» танці на пляжі під місцеві ритми.

Ведуча в бікіні разом з сестрою показала імпровізацію під бій барабанів і спів місцевих музикантів. Пізніше до мами і тітки приєднався і маленький Мишко, який також спробував свої сили в танці. У світлі призахідного сонця можна розглянути три темні постаті, які рухаються в довільному танці, відпустивши свої емоції.

"Пісня про бабу Іру або пора звертатися до психолога", - підписала відео з запальним танцем ведуча.

Шанувальники Регіни залишилися під враженням від побаченого.

Краса яка, хороший тамада та цікаві конкурси

Це шедевр

Майкл в шоці

Вогонь

Це просто бомбичне відео, круто

Прикольно, особливо коли малюк вибіг

Клас

Ось сміхота

Круто дівчата, щось пробуджується, дивлячись на ваш танець. Якесь жіноче єстсво. Молодці!

Класно відірвалися

Супер, несподівано,...і круто

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко вразила шпагатом під час занять йогою на заході сонця. Разом з сестрою і інструктором вона виконувала ассаны прямо на пірсі.