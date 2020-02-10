Заводная Тодоренко в бикини с сыночком показала экзотический танец на берегу океана

Регина Тодоренко вместе с мамой, сыном Мишей и сестрой Аней здорово отдохнула на Мальдивах. Ведущей изрядно надоел вопрос, почему в отпуск она летает без мужа Влада Топалова и она решила дать развернутый ответ, затронув тему распределения обязанностей в семье. Звезда Орла и Решке наслаждалась беззаботностью и размерным течением жизни у океана, а фото и видео регулярно делилась с поклонниками. Так, Регина опубликовала забавный ролик, показав свои «туземские» танцы на пляже под местные ритмы.

Ведущая в бикини вместе с сестрой показала импровизацию под бой барабанов и пение местных музыкантов. Позже к маме и тете присоединился и маленький Миша, который также попробовал свои силы в танце. В свете заходящего солнца можно рассмотреть три темные фигуры, которые двигаются в произвольном танце, отпустив свои эмоции.

"Песня про бабу Иру или пора обращаться к психологу", - подписала видео с зажигательным танцем ведущая.

Поклонники Регины остались под впечатлением от увиденного.

Красота какая, хороший тамада и конкурсы интересные

Это шедевр

Майкл в шоке

Огонь

Это просто бомбическое видео, круто

Прикольно, особенно когда малыш выбежал

Класс

Вот умора

Круто девчонки, что-то пробуждается, глядя на ваш танец. Какое то женское естество. Молодцы!

Классно оторвались

Супер, неожиданно,...и круто

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко впечатлила шпагатом во время занятий йогой на закате солнца. Вместе с сестрой и инструктором она выполняла ассаны прямо на пирсе.