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Де ваш чоловік? Тодоренко розповіла, чому відпочиває з сином без Топалова

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2020 - 12:04
Де ваш чоловік? Тодоренко розповіла, чому відпочиває з сином без Топалова
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча разом з маленьким Майклом розслабляється на Мальдівах

Регіна Тодоренко влаштувала собі зимові канікули на райських Мальдівських островах, куди полетіла з однорічним сином Майклом і мамою Іриною. Трохи пізніше до них приєдналася і двоюрідна сестра телеведучої, з якою вони разом займаються йогою і релаксують на березі океану. При цьому екс-зірка "Орла і Решки" отримує чимало запитань від шанувальників, чому ж з ними немає її чоловіка, Влада Топалова.

Регіна вирішила дати докладну відповідь на це в своєму Instagram. Вона опублікувала барвистий знімок, на якому вони з синочком йдуть по пляжу спиною до камери. Ведуча відображена в темно-зеленому купальнику і з розпущеним волоссям, а малюк і зовсім голий.

За словами знаменитості, Топалова немає з ними, оскільки йому потрібно працювати, однак при цьому вони обидва намагаються якомога більше часу проводити з дитиною і обоє заробляють гроші в сімейний бюджет.

"Ви питаєте, а чому @vladtopalovofficial з вами не відпочиває? Де ваш чоловік? Чому тато не поруч? Я хочу запитати у вас: «Чому наш тато з нами не відпочиває?» Тому що він працює, як і всі інші батьки, яких діти бачать втомленими і вимотаними тільки вечорами після роботи. Такі рамки - наслідки загальноприйнятих норм: мама дивиться за дитиною, тато на роботі! Звідси дисгармонія жіночої і чоловічої енергії, яку вбирає малюк з дитинства. Мені здається, мало хто може похвалитися участю обох батьків у житті дитини! А потім ми біжимо до психолога , скаржачись , що у 20 років вийшла заміж за чоловіка, якому 45 (насправді намагаючись усунути прогалину батьківської уваги) або «мужики перевелися, взагалі нормальних не залишилося», а чому ж так? Цих хлопців теж виховували ваші мами, коли тато був на роботі! І через якийсь час ми розуміємо, що чоловік став м'яким, а ми ж хочемо лицаря в обладунках!" - поділилася своїми думками на злободенну тему Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Вона зазначила, що вони з Владом дуже намагаються знайти баланс між роботою і сім'єю.

"Тому я вважаю, обидва батьки повинні приділяти належну увагу своїм дітям. «А хто ж буде заробляти гроші?»- запитаєте ви. ОБИДВА! Працювати, підміняти один одного, виділяти час на сімейний день і своїм прикладом показувати , які повинні бути стосунки між чоловіком і жінкою! Ми з ВМ ПРАГНЕМО ДО ТАКОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Не завжди гладко, але плавно підбираємося до мети! А у вас в родині хтось більше часу проводить з дитиною?" - підсумувала ведуча.

В коментарях багато підписників погоджуються з Регіною, а також розчулюються чарівному фото, називаючи їх з сином "голопопиками".

  • Браво! Правильні слова !! А ви прекрасні
  • Попа
  • Як Єва в раю
  • Жопики красиві
  • Регіна, Ви молодчинка. Спасибі за міркування
  • Солодка попка
  • Ой, який кайф
  • Все правильно, Региночка, ви така класна сім'я. всіх благ вам і море любові
  • Оооо,Регіна,ти божественною. Михайло теж нічого
  • Який вже великий Регіна
  • Приголомшлива фотка!!!
  • Ідеальна чоловіча попка!
  • Дуже круте фото!
  • Пупсики
  • Ідеально сказано! Повністю згодна

Де ваш чоловік? Тодоренко розповіла, чому відпочиває з сином без Топалова

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко з кокосом в руках позувала для "стандартного бісячого фото" з райських островів.

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