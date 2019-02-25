Попа як горіх: експерт розвіяла міфи про сідниці

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Важлива інформація для тих, хто хоче мати красиву пружну попу

Яка дівчина не мріє мати струнку й підтягнуту фігуру, а також пружну як горіх попу. Однак існує чимало міфів про те, що можна і не можна робити в гонитві за формами мрії.

Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна, яка раніше дала поради, як добитися плоского живота, розглянула на своїй сторінці в Instagram основні міфи про сідниці.

Міф 1. Вправи на сідниці зроблять мою попу круглою.

Почнемо з головного. Генетика - це те, на що в першу чергу потрібно звернути увагу, коли мова йде про п'яту точку. Пам'ятайте, що широкий таз не можна звузити тренуваннями. Попу формує великий сідничний м'яз. Форму м'яза радикально змінити не можна – вона дана нам генетично. Але над нею можна працювати - фізичні вправи допоможуть збільшити сідничні м'язи до певного рівня.



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Фото: (pixabay.com)

Міф 2. Присідання зі штангою можуть зробити вас перекачаною і чоловікоподібною.

Щоб виглядати, як культуристки, або, як вважають багато хто, перекачатися, потрібно споживати гормональні препарати у великій кількості. А тим, хто присідає, таке точно не загрожує, навіть якщо ви будете проводити зі штангою день і ніч.



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Фото: (unsplash.com)

Міф 3. Можна накачати сідниці не накачуючи ноги.

Хочете накачати сідниці, але не чіпати при цьому ноги? На жаль, всі найефективніші вправи на попу активно зачіпають і стегна. Є, звичайно, ізольовані вправи на цю частину тіла - розгинання ніг у тренажері сидячи, сіддничний місток, кроки на високу платформу і т. д. З їх допомогою можна зміцнити сідниці, мінімально впливаючи на м'язи стегна, але не більш. Це зовсім не означає, що ізольовані вправи взагалі не потрібно робити. Вони потрібні, але лише на додаток до основних - випадів, присіданням і становій тязі.

Фото: (unsplash.com)

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Міф 4. Роблячи багато повторень, можна зменшити сідниці.

Раз і назавжди запам'ятайте - щоб зменшити сідниці, потрібно скинути зайву вагу! Тобто зменшити їх обсяг за рахунок зменшення кількості підшкірного жиру у всьому тілі. Виконуючи багато повторень, ми зміцнюємо м'язи, робимо їх більш витривалими. Такий метод тренувань годиться для тих, хто хоче зробити свої сідниці більш щільними і пружними.

Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова назвала підступні звички, які заважають скинути вагу.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкіна розглянула основні причини того, чому тренування не допомагають схуднути.

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