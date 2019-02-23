Дієтолог розповіла про користь вітаміну С і розвіяла міфи про лимони

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт розповіла, що і скільки треба їсти, щоб отримати добову дозу вітаміну С

Відомий український дієтолог Світлана Фус запевняє, що в лимоні не так багато вітаміну С, як ми звикли думати. Зате він є в інших овочах і фруктах, які повинні обов'язкоко бути в раціоні людини. Про це вона написала в Instagram.

Експерт зазначила, що в гарячому чаї, куди звично кладуть лимон, вітаміни руйнуються, бо користі не принесуть. До того ж, з'їсти лимон самостійно і отримати добову норму вітаміну С дуже непросто, тоді як апельсини і мандарини підуть "на ура".

"Багато хто з нас люблять апельсини, мандарини та інші цитрусові. Вони смачні, соковиті, освіжаючі. Але крім цього, вони ще й корисні, в них багато вітаміну С. Однак у лимоні цього вітаміну, всупереч загальній думці, не так вже й багато. Давайте розглянемо: середній апельсин (150 г) містить денну норму вітаміну С - 70-80 мг, а середній лимон вагою 120 г майже наполовину менше - всього 48 мг. Якщо 1-2 апельсина ми їмо легко і з задоволенням, то з'їсти цілий лимон набагато складніше. Зазвичай достатньо 1-2 часточки лимона в чай. А в одній часточці лише 3-4% денної норми аскорбінової кислоти. Крім того, значна частина вітаміну руйнується у гарячому чаї. Тому лимон, в першу чергу хороша смакова добавка, ніж джерело вітаміну С", - зазначила вона.

Також фахівець закликала не забувати про сезоні продукти і опублікувала добові норми Вітаміну С, які знаходяться в різних овочах і фруктах.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Вживайте різноманітні овочі, фрукти і ягоди - свіжі, заморожені або квашені, відповідно до пори року, щоб постійно підтримувати в організмі достатню концентрацію вітаміну С", - написала вона.

Фус назвала конкретні цифри і кількість продуктів, які компенсують потребу організму в цій органічній речовині.

100 г капусти, 1 яблуко, 30 г чорної смородини, 1 помідор;

40 г болгарського перцю;

100 г цвітної капусти (на пару), 100 г апельсин.

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