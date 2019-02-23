Як прискорити обмін речовин і схуднути: 6 правил від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Перетворіть ці правила на спосіб життя - і ви завжди будете у формі

Багато чули про те. що прискорений метаболізм допомагає бути у формі і не поправлятися або ж може допомогти позбавитися від зайвих кілограмів. Популярний дієтолог і нутриціолог Світлана Нікітчук вирішила розібратися в своєму Instagram, чи можливо змінити швидкість обміну речовин і як цього домогтися.

"Метаболізм або обмін речовин - це сукупність хімічних реакцій, що дозволяють організму залишатися живим. При цьому вивільняється певна енергія, яка вимірюється в кілокалоріях, і з її допомогою організм будує нові молекули. Вимірювати швидкість метаболізму, на жаль, неможливо. Але є зразкові формули розрахунку основного обміну речовин, така як Харріса Бенедикта", - повідомила експерт.

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Вона зазначила, що від швидкості обміну речовин залежить наше здоров'я, фігура і молодість. Чим швидше обмін речовин, тим вважається краще для організму.

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Отже, що впливає і прискорює обмін речовин:

Режим харчування

Не робіть великі перерви між їжею. Розподіліть рівномірно прийоми їжі в день починаючи з того моменту як прокинулися і останній прийом за три години до сну.

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Пийте достатню кількість чистої води

Вода є відмінним каталізатором, з нею всі процеси протікають набагато швидше.



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Фото: (pexels.com)

Їжте збалансовано

Баланс компонентів харчування впливає на обмін речовин. Особливо на це впливає кількість білка в харчуванні.



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Фото: (pexels.com)

Сон

У сні виробляється багато гормонів, що впливають на обмін речовин, наприклад соматотропін - гормон росту. Він бере активну участь у спалюванні жиру.



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Фото: (pexels.com)

Фізичні навантаження

Також сприяють прискоренню обміну речовин. Чим більше ми рухаємося, тим більше калорій спалюємо.

Фото: (pexels.com)

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Кількість м'язової маси

Всім відомий факт. Чим більше м'язів в організмі, тим більше калорій ваш організм спалює в спокійному стані, тому потрібно намагатися робити упор не на жироспалювальні тренування, а на силові

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"Ці правила повинні бути образом життя для того, щоб вам вдалося підтримувати себе у відмінній формі!" - підсумувала дієтолог.

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