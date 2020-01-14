Від булочок до ювелірки: Стоянов розповів, як домагався серця Кухар

Олександр Стоянов і Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар згадала про забавний випадок з подарунком від чоловіка

В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов згадав, як залицявся до майбутньої дружини, а прима-балерина Катерина Кухар розповіла про дорогоцінний подарунок, який, втім, не вразив її.

За словами Катерини Кухар, вона добре пам'ятає день, коли вперше побачила Олександра.

«Він заважав мені на станку. Я займалася станком, а він закрив мені дзеркало, в якому я мала вибудовувати свою позочку, ручку», – зазначила в ефірі «Ранку з Україною» Катерина Кухар.

Виявляється, на перше побачення з Катею Олександр Стоянов приїхав на «Жигулі». Як каже дівчина, побачивши його авто, вона відразу зрозуміла, що Олександр – це той, хто їй потрібен.

«У мене трошки по-іншому все відбувалося. Тут дівчинка зі столиці, все як би. Я на перше побачення приїжджаю до неї в штанцях, на «Жигулі», сигара за вухом. Я «підкуповував» повільно – у мене все було розписано, починаючи з булочок, закінчуючи ювеліркою і всім іншим», – розповів Олександр Стоянов в ефірі каналу «Україна».

Також Катерина згадала подарунок Олександра, який, однак, не справив на неї потрібного враження.

«Червоне золото вже було не модне, в моді вже жовте. А він мені дарує кулончик. Я, звичайно, розумію, що він на свої останні виручені гроші купує цей кулончик радянського розливу з буквою "К". Я дівчина закордонна, їжджу закордон. А він приносить мені з таким апломбом цей кулончик, – сміється артистка. – Зараз я вже нарешті його «обтесала», привчила».

Незважаючи на те, що разом Катерина й Олександр вже 10 років, одружилися вони лише рік тому. В інтерв'ю каналу «Україна» подружжя розповіло, чому так довго не наважувалося на весілля.

«Десять років ми жартували, що не розписуємося через штамп у паспорті. Ось його скасували – і ми розписалися», – каже Стоянов.

Втім, для пари принципово тільки одне – бути щасливими.

«Просто у нас таке розуміння і відчуття, що якщо судилося бути разом, то неважливо – діти свої, чужі – пара буде разом. Якщо ні, то навіть своя дитина ніколи не втримає чоловіка поруч з жінкою, яку він перестав кохати. Ми повінчалися, коли я була при надії», – розповіла Катерина Кухар.

Нагадаємо, українська прима-балерина Катерина Кухар на Новий рік полетіла до США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Стояновим.