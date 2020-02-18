Катерина Кухар розповіла, як зберігає пристрасть у відносинах з чоловіком

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

За словами Кухар, чоловік все ще примудряється її приємно дивувати

Прима-балерина Катерина Кухар одружена з танцюристом Олександром Стояновим багато років. У програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Кухар розповіла, як зберігає пристрасть у відносинах з чоловіком.

Прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік танцюрист Олександр Стоянов вже 10 років разом. Подружжю подобається дивувати один одного. Причому кожен це робить по-своєму.

«Я дуже люблю купувати красиву нижню білизну несподівано для Олександра, – зізналася на каналі «Україна» Катерина Кухар. – Люблю пов'язки на очі».

Прима-балерина також обожнює робити подарунки чоловікові, а він у відповідь здійснює спонтанні вчинки.

«Зараз він купив квитки в Бельгію без мого відома, – додала Катерина Кухар у програмі «Зірковий шлях». – передав мені їх через дівчаток».

Кухар і Стоянов з дітьми - Тимур і Настя (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Зазначимо, що 38-річна українська прима-балерина з 2006 року знайома з Олександром Стояновим. Тоді на сцені Національної опери України вони вперше виступили разом у постановці «Лускунчик». Всього через кілька місяців Олександр і Катерина відлетіли в Китай з гастролями вистав «Жизель», «Спляча красуня», «Лебедине озеро», «Ромео і Джульєтта». Так їх відносини стали ще міцнішими.

Про перший шлюб Кухар розповідає неохоче. Стосунки були складними і навіть болючими. Так як прима-балерина втратила дитину від першого шлюбу. Дізнавшись про те, що вона знову вагітна, Катерина на 7-му місяці розлучилася з чоловіком-бізнесменом. Як пояснювала пізніше сама балерина, вона переосмислила тоді своє життя. Син Тимур з'явився на світ, коли Катерина починала новий етап у своєму житті.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина і Олександр довгий час не поспішали ставити штамп у паспорті, оскільки елементарно не вважали це необхідністю. Хоча пізніше вони відзначали, що вже відбулося вінчання.

В 2019-му році стало відомо, що після 10 років спільного життя Катерина Кухар і Олександр Стоянов все ж розписалися! Таємна святкова церемонія відбулася в грудні 2018-го, напередодні католицького Різдва.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зізналася у слабкостях і поділилася життєвими кредо.