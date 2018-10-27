Цікаве перевтілення: екс-учасник "Танців з зірками" показав неймовірний образ до Хелловіну

Ілюстративне фото (pixabay.com/jill111)

Гриммер дуже добре потрудилс над образом Юрія Ткача

Відомий український комік і колишній учасник "Ліги сміху", а також проекту "Танці з зірками" Юрій Ткач напередодні Хеллоуїна опублікував відеоролик у своєму Instagram c неймовірним перевтіленням. Для "трансформації" Юрій обрав образ мавпи.

Скріншот: кадр з відео (instagram.com/yuriy_tkach)

Відео було підписано так: "Грандіозний Halloween стартує сьогодні в @safe_restaurant ... @nikolaytyshchenko вже не перший рік це робить з розмахом. Всіх з наступаючим. Спасибі @irina_belina за бомбезний образ."

Варто відзначити, що дівчина, що попрацювала над створенням образу, попрацювала дуже гарно. "Примат" вийшов дуже реалістичним.

На кадрах видно, як знаменитість, гримасуючи і видаючи мавпячі звуки, каже "Всіх зі святом, всіх з Хелловіном", а потім кудись тікає і щось бурмоче на незрозумілій мові.

Відео: Юрій Ткач в образі на Хелловін (instagram.com/yuriy_tkach)

В коментарях фолловери похвалили Юрія за смішне відео і відзначили майстерність гримера, а ще висловили свої позитивні емоції від перегляду відео.

Скріншот коментарів (instagram.com/yuriy_tkach)

До речі, нещодавно ми писали про те, що фани в захваті від костюма Потапа на Хелловін.

Раніше Styler розповідав, як трюк з картиною Бенксі надихнув на створення "саморазрушаюшихся" костюмів.

Нагадаємо, після Хеллоуїна над землею пролетить астероїд у формі черепа.

Відео: (video.rbc.ua)