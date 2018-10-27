"Потап, вы что, демон?": фаны в всосторге от костюма Потапа на Хеллоуин

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

В преддверии Дня всех святых Потап вместе с Дашей Астафьевой приняли участие в тематической фотосессии

Популярный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который недавно вызвал ажиотаж в сети, призвав голосовать за него, показал интересное фото в своем Instagram с неожиданным образом для грядущего праздника Хеллоуин . Оказалось, что Потап вместе с певицей Дашей Астафьевой поучаствовали в фотосессии для издания JetSetter.

Скриншот поста (instagram.com/realpotap)

Артисты решили порадовать своих фанов чем-то необычным и примерили на себя образ кровавого священника-экзорциста и беззащитной монашки, из которой Потап "изгоняет дьявола".

Фотоснимок Потап подписал так: "Дашика, женщина с шиком!"

Надо сказать, что Даша Астафьева и Потап отлично вписались в образ и подписчики бурно отреагировали на интересный хеллоуинский образ любимого исполнителя и певицы Дарьи Астафьевой. Свое мнением об этом поклонники поделились в комментариях к снимку.

"Жутко на Дашу смотреть", "Потап я уже узнаю тебя", "Бомба", "Боже, как круто", "Лёша, ты же вроде бы раньше не признавал Хэллоуин?", "Украинская история ужасов", "Даша кайфовая женщина", "Потап, очень красивая фотография. У вас очень красивый рисунок на щеке. Даша тоже супер", "Круто", "Нереально крутая фотография", Потап, вы что, демон?" - пишут пользователи в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее сообщалось, что украинцев покорило ошеломительное перевоплощение Монатика и Потапа.

Также Потап признался, что переживает "вторую волну популярности".

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