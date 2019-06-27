Займатися і обніматися: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес показали спільне тренування

Дженніфер Лопес у свої неповні 50 років приділяє багато часу своїй фігурі. Вона регулярно відвідує заняття з особистим тренером, займається танцями, йогою та іншими активностями. Результат, як говориться, на лице, а вірніше – на тіло. Джей Ло може похвалитися підтягнутими м'язами, сталевим пресом і масою енергії. Мало хто з її більш молодих колег витримує такий графік!

Дженніфер вирушила у концертний тур, присвячений її 50-річчю (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому знаменита красуня вирішила ще раз надихнути своїх фоловерів на фітнес-тренування. Причому займається вона не одна, а з майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом. До речі, відео в мережу виклав сам бейсболіст, а Лопес зробила репост. "Велике спасибі моєму доброму другові Джеррі Джонсу і @dallascowboys за те, що подарували нам приголомшливе тренування. Ми цінуємо гостинність і привілей використання вашого приголомшливого клубу...", – написав Алекс.

Алекс і Дженніфер наполегливо працюють над ідеальними тілами (відео: instagram.com/jlo)

У короткому ролику пара показала цілий комплекс. Вправи з гантелями, на різноманітних тренажерах, для рук, ніг, преса – разом з тренером вони активно пропрацювали все тіло... А завершили заняття масажем і релаксом. Тепер зрозуміло, звідки у них обох така неймовірна форма!

У Джей Ло безліч стильних нарядів для спортзалу (фото: instagram.com/jlo)

До речі, навіть у спортзалі Дженніфер вдалося виглядати просто приголомшливо. Для тренування вона одягла білий топ і легінси, щедро "посипані" блискітками, і об'ємні білі кросівки. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а макіяж зробила досить яскравий. Алекс ж змінив пару комплектів: білий і чорний, обидва вони підкреслили його рельєфне тіло.

Потрібно відзначити, що в перервах між вправами закохані обіймалися, цілувалися і всіляко підтримували один одного. Що ж, варто взяти приклад!

Дженніфер і Алекс збираються одружитися найближчим часом (фото: instagram.com/jlo)

Можливо, такі активні тренування – підготовка до весілля, яку вже чекає весь світ. Нагадаємо, заповітне кільце від улюбленого Дженніфер отримала ще на початку весни. Але з причини зайнятості обох зірок подія весь час відкладається. Недавно втім, Лопес заінтригувала фоловерів, натякнувши, що весілля, можливо, відбудеться 11 листопада.