"Заміж не вийду": Фреймут зважилася на відверте зізнання

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Інтригуючі подробиці про особисте життя від самого суворого і прискіпливого "ревізора" нашої країни

У своєму мікро-блозі Instagram відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася зі своїми підписниками незвичайним фото і спогадами про те, як у дитинстві вона дивилася на доросле життя.

На знімку Ольга в банному халаті і з великим рушником на голові, але при цьому в сережках і при повному макіяжі.

Фото: Інтригуюче фото від Ольги Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Виявляється, коли вона була підлітком Ольга навіть не думала про заміжжя.

"У школі я думала, що заміж не вийду. Мені завжди хотілося свободи", - вона відверто підписала своє фото.

Скріншот: Публікація Ольги Фреймут у соцмережах (instagram.com/freimutolia)

"Пам'ятаю, ділилася з подругами страхами: як вранці прокинутися - і без макіяжу, заспаною? Тепер дивуюся, якою іншою була ...",- зізналася Ольга в своїх дитячих спогадах.

"Це фото зробила перед виходом на забаву. Євдокія довго намагалася отколупать мої напомаджені калинові губи)", - пояснила зірка свій суперечливий образ в халаті.

Скріншот: Коментарі публікації Ольги Фреймут у соцмережах (instagram.com/freimutolia)

Підписники високо оцінили одкровення зоряної провідною і написала багато позитивних коментарів.

"Дуже красива, приклад справжньої жінки", "Красуня", "Як Вам до лиця бути природною", "Роки йдуть, а Оля все так само чарівна і свіжа...Милуюся", - написали передплатники на сторінці Фреймут.

Хочемо вам нагадати, що насправді Ольга Фреймут одружена з Володимиром Локотко вже більше двох років (Володимир - директор "Нового каналу"), вона довгий час не говорила про своє сімейне життя, проте зовсім нещодавно, подружжя розповіло його подробиці.

Нагадаємо, що телеведуча Оля Фреймут, яка раніше анонсувала новий загадковий проект, нарешті розкрила інтригу і представила свою нову книгу під назвою "Про любов".

Також, відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, чому розважальне шоу "Оля" з її участю протрималося на телеекранах всього місяць і його виробництво було припинено.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)