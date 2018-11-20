"Такой менталитет украинцев": Фреймут высказалась о закрытии шоу "Оля"

Фото: Ольга Фреймут (коллаж РБК-Украина)

Телеведущая рассказала о возможности второго сезона проекта

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что же произошло с ее развлекательным шоу "Оля", которое продержалось в эфире всего месяц. Соответствующее видео появилось на Instagram-странице проекта.

По словам Фреймут, проект на закрыли, а всего лишь приостановили.

"Его не закрыли. Просто отсняли пробный сезон, 20 выпусков. И следующий сезон, если выйдет, выйдет немного другим. Потому что безконфликтность в кадре, которую мы предлагали с Америки… Есть же такой проект "Шоу Эллен". И суть в этом шоу в том, что там вообще нет конфликта. То есть, если к тебе приходит звезда, она с тобой разговаривает на бытовые темы, но ни в коем случае мы не касаемся болезненных для нее или для него вопросов. Поэтому этот формат для Украины очень странный, непривычный", - заявила ведущая.

Видео: (instagram.com/oliashow)

Телеведущая объяснила, что люди присматриваются к этому формату и не понимают, почему Ольга Фреймут такая добрая в кадре.

"Если делать второй сезон, то нужно добавить конфликта. Исключительно позитивная программа не имеет шанса долго жить. К сожалению, такой менталитет украинцев", - подчеркнула телезвезда.

Фото: Ольга Фреймут и Леся Никитюк на шоу "Оля" (instagram.com/oliashow)

Напомним, последний выпуск шоу "Оля" состоялся в конце сентября. Слухи о закрытии проекта появились всего через три недели после премьеры – причиной назывались низкие рейтинги. Шоу "Оля" является адаптацией американского проекта "Шоу Элен Дедженерес". Этот проект успешно идет уже 15 лет и популярен не только в Штатах.

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Видео: Ольга Фреймут. Интересные факты (РБК-Украина)