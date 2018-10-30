"Это очень непросто": Фреймут со своим мужем впервые рассказали о свадьбе

Коллаж (РБК-Украина)

Ольга Фреймут замужем за Владимиром Локотко уже более двух лет, однако о совместной личной жизни они рассказали впервые совесм недавно

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая рассказала, как сохранить молодость лица, вышла замуж за директора "Нового канала" Владимира Локотко более двух лет назад. Однако за все время семейной жизни пара не спешила знакомить публику с подробностями о своей личной жизни, но недавно это поменялось, супруги дали интервью украинскому журналу "Viva!".

Муж Фреймут рассказал о том, что их отношения с Ольгой не были быстрыми и складывались постепенно.

Фото: Ольга Фреймут и Владимир Локотко (Viva)

"Я считаю, у нас все по-настоящему, очень крепко, потому что мы шли к этому плавно. И мне нравится, что случилось именно так. Может, кому-то нравятся красивые истории про любовь с первого взгляда. Но настоящее прочное чувство, которое будет держать людей вместе всю жизнь, – это очень непросто, как и большие телевизионные проекты", – поделился своими мыслями Владимир Локотко.

Интересно, что инициатором романтических отношений изначально была Ольга.

"Я не сексистка и не считаю, что должна сидеть у окна, склонив голову, и ждать смс от мужчины, который мне нравится. Я проезжала мимо офиса канала и написала смс (а Володя же на меня злился, что я ушла с канала): "Как уютно светится твое окно ...", ну, что-то такое: "... весной обязательно пойдем гулять". А тогда была зима", - рассказала Фреймут.

Ольга, шутя, отметила, что специально написала, потому что "умеет манипулировать".

"Я журналист и психолог неплохой. И он написал: "А зачем ждать весны? Давай сейчас встретимся ", - вспоминает телезвезда.

Фото: Ольга Фреймут и Владимир Локотко (Viva)

А еще Ольга добавила, что Владимир не писал ей стихи и каждый день цветы не ларил, он дал ей нечто более важное – ощущение надежности.

Традиционной свадьбы у пары не было. И вот почему:

"Для нас это неважно. Это так смешно: те все гости, караваи, свадебные платья, а затем бьют друг друга по лицу и разводятся", – прокомментировала Ольга.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут поделилась трогательным снимком.

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