Можна дивитися нескінченно: Наталія Водянова заворожила шанувальників красою в новій зйомці

Наталя Водянова (фото: instagram.com/maxxroyalresorts)

Модель прикрасила нову обкладинку

Наталя Водянова не втомлюється дивувати шанувальників по всьому світу. Цього ораз вічно юна зірка стала героїнею нового номера іспанського ELLE. Знаменитий глянець представив одразу дві обкладинки. Перша – крупним планом, яка продемонструвала Наталю в «ляльковому» образі: яскравий свіжий рум'янець, розкриті голубі очі, пухкі губи... На другий Водянова показала новинки весняного сезону: штани і жилет з чорно-білим принтом підкреслили струнке тіло мами 5-х дітей. А яскраві деталі – червоний воріт і приколоті збоку квіти – додали образу весняну нотку.

Наталя на обкладинці іспанського ELLE (фото: instagram.com/elle_spain)

«Настає весна, і березневий випуск ELLE відзначає це своєю важливою Книгою моди. В ньому ви знайдете останні новинки тонів, фактур, одягу, трендів і аксесуарів, а також фаворитів it girls на даний момент і новинок, запропонованих великими іменами модного всесвіту, щоб ваш гардероб перекинувся», – заманюють шанувальників глянцю.

Супермодель знялася в ексклюзивній фотосесії, де представила вищеописані речі, а також дала відверте інтерв'ю. У ньому зірка, яка незабаром відзначить 38-річчя, розповіла не тільки про грандіозну кар'єруі успішні благодійні проекти, які вже стали невід'ємною частиною її життя. Багато уваги в розмові журналісти приділили особистому життю красуні, яка незабаром збирається заміж за свого коханого і батька молодших дітей – французького бізнесмена Антуана Арно. Не обійшли редактора стороною і тему, яка хвилює всіх працюючих мам – як знайти той самий заповітний баланс між роботою і сім'єю.

Друга обкладинка номеру (фото: instagram.com/elle_spain)

Шанувальники, як завжди, засипали Наталю компліментами. Вони не втомлюються захоплюватися красою і ангельською зовнішністю Водянової:

Як завжди чарівна

Краса – це перш за все гарний внутрішній світ! Наталя, на вас можна дивитися нескінченно! Ваша краса неземна!

І нехай всі позеленіють від заздрості) Яка ви красива!

Дивовижна

Прекрасно

Аліса в країні чудес, саме такою я її і уявляла в дитинстві

Ніжно

Наташа, ви врятуєте світ!

Ангельське обличчя

Коментарі до посут Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)