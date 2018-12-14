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Зал слави рок-н-ролу поповниться новими відомими іменами

Lite » Зірки 14.12.2018 - 22:21
Зал слави рок-н-ролу поповниться новими відомими іменами
Колаж РБК-Україна

У список увійшли легендарні гурти і виконавці

Організаторський комітет Залу слави рок-н-ролу визначив переможців, які приєднаються до списку зірок музею, який знаходиться в Клівленді, США. В цьому році переможці обиралися за допомогою онлайн-голосування. Список переможців опублікували на офіційному сайт музею.

Всього в списку було 15 претендентів. За умовами організаторів, у список зірок Залу слави рок-н-ролу можуть увійти відомі і впливові діячі музичної індустрії, які внесли значний внесок у розвиток музики і чий перший дебютний альбом вийшов не менш ніж 25 років тому. Щороку журі відбирає від п'яти до семи артистів.

У цьому році переможцями стали:

Група Radiohead

Співачка Джанет Джексон

Постпанк і готик-рок-група The Cure

Британська хард-рок-групи Def Leppard

Група Roxy Music

Британська група The Zombies

Співачка Стіві Нікс

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 29 березня 2019 року в Нью-Йорку. За звичаєм, зірки, які поповнять список Залу слави рок-н-ролу, повинні дати концерт в честь заходи.

В 2018 році новими членами Залу слави рок-н-ролу стали Ніна Сімон, Bon Jovi, The Cars, Dire Straits і The Moody Blues.

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