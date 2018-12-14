Зал слави рок-н-ролу поповниться новими відомими іменами

У список увійшли легендарні гурти і виконавці
Організаторський комітет Залу слави рок-н-ролу визначив переможців, які приєднаються до списку зірок музею, який знаходиться в Клівленді, США. В цьому році переможці обиралися за допомогою онлайн-голосування. Список переможців опублікували на офіційному сайт музею.
Всього в списку було 15 претендентів. За умовами організаторів, у список зірок Залу слави рок-н-ролу можуть увійти відомі і впливові діячі музичної індустрії, які внесли значний внесок у розвиток музики і чий перший дебютний альбом вийшов не менш ніж 25 років тому. Щороку журі відбирає від п'яти до семи артистів.
У цьому році переможцями стали:
Група Radiohead
Співачка Джанет Джексон
Постпанк і готик-рок-група The Cure
Британська хард-рок-групи Def Leppard
Група Roxy Music
Британська група The Zombies
Співачка Стіві Нікс
Офіційна церемонія нагородження відбудеться 29 березня 2019 року в Нью-Йорку. За звичаєм, зірки, які поповнять список Залу слави рок-н-ролу, повинні дати концерт в честь заходи.
В 2018 році новими членами Залу слави рок-н-ролу стали Ніна Сімон, Bon Jovi, The Cars, Dire Straits і The Moody Blues.
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