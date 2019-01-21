"Добре засмагли": Джамала зачарувала ніжним фото з чоловіком з Маврикія

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка з чоловіком насолоджуються відпочинком на райському острові

Відома українська співачка Джамала, яка зараз знаходиться на відпочинку на екзотичному острові Маврикій, зачарувала мережу милим і ніжним знімком зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим. Яскраве фото зірка опублікувала на своїй сторінці в instagram.

Артистка з чоловіком відображені на тлі пальм, при цьому Джамала зворушливо притискається до коханого.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

У підписі до публікації вона зізналася, що цей відпочинок приніс їй незабутні емоції, а також повідомила, що на цей раз вони поїхали у відпустку тільки удвох, без 10-місячного синочка Еміра Рахмана.

"Я вдячна острову Маврикій за натхнення та незабутні емоції! Тут заохочують своїх гостей відпочивати активно. Навіть не могла уявити, що за 2 тижні я спробую sailing, kayaking, water skiing, archery, Pilates, Zumba, aqua gym, snorkeling, tennis , beach volleyball ітд ! А головне, що на тебе ніхто не тисне, ніхто не зазиває (в інших готелях це дратувало), у всіх є мобільний додаток з найближчими активностями, а ти плануєш розклад на свій розсуд. У своїх сторіз я показувала життя готелю, і ви помітили, що багато сімей відпочивають з дітьми. Ніколи не бачила стільки розваг для дітей! Цього разу ми були вдвох з чоловіком, без Еміра, але наступного разу, дай Бог, поїдемо з сином! Тому що сюди можна і навіть потрібно їхати з дітьми!!!

Пляж, океан: дрібний пісочок, мілина (дуже добре дітей). Для тих, хто хоче поплавати на глибині, є такі місця. Вода там тепла і чиста, є корали та водорості.

Обслуговування: дуже сподобалась дружелюбнісь, але при цьому ненав‘язливий сервіс. Інструктори дуже професійні та завжди підбадьорюють! Якщо вам щось цікаво, запитуйте. Сам Маврикій дуже загадковий, з різноманітною природою, приємними людьми, які зажди при зустрічі кажуть тобі Bonjour!" - докладно поділилася враженнями співачка.

Скріншот поста: (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники помітили, що зоряна пара відмінно засмагла і чудово виглядає, а також подякували за розповіді про острів.

"Добре засмагли, впевнена що відпочинок пішов на користь)";

"Які ви гарні! Щастя вам";

"Неймовірно мила пара";

"Головне, що Ви дійсно круто відпочили, засмагли і отримали масу позитивних емоцій! Ми відпочивали разом з вами. Дякую за ваші щирі історії", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів: (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала опублікувала ще кілька яскравих фото, на яких вона позує в басейні в купальнику і сонцезахисних окулярах, тримаючи в руці коктейль.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зробила несподіване відверте зізнання під час відпочинку.

Ми також писали, що Джамала захопила фанів фото в сукні-вшиванці. У національному вбранні вона відправилася гуляти по узбережжю острова в компанії свого чоловіка Бекіра Сулейманова.

Відео: РБК-Україна