"Загорели хорошо": Джамала очаровала нежным фото с мужем с Маврикия

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица с супругом наслаждаются отдыхом на райском острове

Известная украинская певица Джамала, которая сейчас находится на отдыхе на экзотическом острове Маврикий, очаровала сеть милым и нежным снимком со своим супругом Бекиром Сулеймановым. Красочное фото звезда опубликовала на своей странице в instagram.

Артистка с мужем запечатлены на фоне пальм, при этом Джамала трогательно прижимается к любимому.

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

В подписи к публикации она призналась, что этот отдых принес ей незабываемые эмоции, а также сообщила, что в этот раз они поехали в отпуск только вдвоем, без 10-месячного сыночка Эмира Рахмана.

"Я благодарна острову Маврикий за вдохновение и незабываемые эмоции! Тут поощряют своих гостей отдыхать активно. Даже не могла представить, что за 2 недели я попробую sailing, kayaking, water skiing, archery, Pilates, Zumba, aqua gym, snorkeling, tennis, beach volleyball и тд! А главное, что на тебя никто не давит, никто не зазывает (в других гостиницах это раздражало), у всех есть мобильное дополнение с ближайшими активностями, а ты планируешь расписание по своему усмотрению. В своих сториз я показывала жизнь гостиницы, и вы заметили, что много семей отдыхают с детьми. Никогда не видела столько развлечений для детей! В этот раз мы были вдвоем с мужем, без Эмира, но в следующий раз, дай Бог, поедем с сыном! Потому что сюда можно и даже нужно ехать с детьми!!! Пляж, океан: мелкий песочек, мель (очень хорошо детей). Для тех, кто хочет поплавать на глубине, есть такие места. Вода там теплая и чистая, есть кораллы и водоросли. Обслуживание: очень понравилась дружелюбнись, но при этом ненавязчивый сервис. Инструкторы очень профессиональны и всегда подбадривают! Если вам что-то интересно, спрашивайте. Сам Маврикий очень загадочен, с разнообразной природой, приятными людьми, каоторые всегда при встрече говорят тебе Bonjour!" - подробно поделилась впечатлениями исполнительница.

Скриншот поста: (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники заметили, что звездная пара отлично загорела и прекрасно выглядит, а также поблагодарили за рассказы об острове.

"Загорели хорошо, уверена что отдых пошел на пользу)";

"Какие вы красивые! Счастья вам";

"Невероятно милая пара";

"Главное, что Вы действительно круто отдохнули, загорели и получили массу положительных эмоций! Мы отдыхали вместе с вами. Спасибо за ваши искренние истории", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев: (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала опубликовала еще несколько ярких фото, на которых она позирует в бассейне в купальнике и солнцезащитных очках, держа в руке коктейль.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала сделала неожиданное откровенное признание во время отдыха.

Мы также писали, что Джамала восхитила фанов фото в платье-вшиванке. В национальном наряде она отправилась гулять по побережью острова в компании своего мужа Бекира Сулейманова.

Видео: РБК-Украина