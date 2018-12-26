"Багато пафосу: Каменських у відвертому вбранні заспівала "Щедрик"

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У мережі розкритикували виконання Насті

Відома українська співачка Настя Каменських (NK), яка розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства, поділилася в мережі своїм варіантом виконання відомої різдвяної пісні "Щедрик" - навіть двома. Ролики артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Найпопулярніша українська різдвяна пісня в світі! Зі святом", - так Настя підписала відео.

В роликах Каменських, одягнена у вечірню сукню з глибоким декольте і оголеним плечем, виконує два варіанти відомої щедрівки. На другому відео Настя виконала її в джазовому стилі.

Відео: (instagram.com/kamenskux)

Проте більшість підписників не оцінили варіант Каменських, в черговий раз розкритикувавши її за зайве кривляння, а також занадто відверте вбрання. Фолловери відзначили, що воно абсолютно не підходить для виконання подібної композиції.

"Кривляння сплошлое", "Навіщо так кривлятися, зніміть з себе цей вульгарний образ і стати колишньою", "Гарні щедрівки, гарний голос, але забагато кривляння", "Це щедрівка, а ви перекрутили ії на свій лад, відкрили грудей, і співали з жахливою мімікою. Мені подобається ваша творчість, але це Настя не щедрівка це знущання", "Жах один. Що за кривляння і вульгарщина під народну духовну, душевну пісню", "Настя Настя.... Ось це дно...", "З мімікою потрібно працювати і працювати", "Багато пафосу і витівок руками", "Настя, красива, молода сексапільна. Але не можна таку пісню виконувати в такому форматі, а особливо вигляді. Залиште хоч щось святе на цій Землі", "Як надоїли оці кривляння. Цю пісню треба співати у відповідному вбранні, а не все вивалюється .це точно хтось написавши , що добре що не в трусах", - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/kamenskux)

Втім, інші користувачі мережі заступилися за артистку і заявили, що їм виконання Насті сподобалося.

"Свіжо і бадьоро!", "Божественна пісня, в оригіналі вона дуже нудне. А у Вашому виконанні вона стала веселіше і несе добрий настрій", "Це чарівно!!!", "Дуже красиве виконання!" - відзначили фани.

Скріншот коментарів: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настю Каменських вже висміяли за зайву міміку на святкових відео

До цього Каменських з'явилася в незвичайному образі на фіналі шоу "Х-фактор". Співачка вибрала для вирішального вечора оздоблений золотом кафтан і незвичайні колоски, що імітують великі афрокосички.

Коротко про Насті Каменських (відео: РБК-Україна)