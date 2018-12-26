"Много пафоса": Каменских в откровенном наряде перепела "Щедрик"

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В сети раскритиковали исполнение Насти

Известная украинская артистка Настя Каменских (NK), которая расплакалась на встрече с кумиром детства, поделилась в сети своим вариантом исполнения известной рождественской песни "Щедрик" - даже двумя. Ролики артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Самая популярная украинская рождественская песня в мире! С праздником", - так Настя подписала видео.

В роликах Каменских, одетая в вечернее платье с глубоким декольте и оголенным плечом, исполняет два варианта известной щедривки. На втором видео Настя спела ее в джазовом стиле.

Видео: (instagram.com/kamenskux)

Однако большинство подписчиков не оценили вариант Каменских, в очередной раз раскритиковав ее за излишнее кривляние, а также чересчур откровенный наряд. Фолловеры отметили, что он совершенно не подходит для исполнения подобной композиции.

"Кривляние сплошлое", "Зачем так кривляться, снимите с себя этот пошлый образ и станьте прежней", "Гарні щедрівки, гарний голос, але забагато кривляння", "Це щедрівка, а ви перекрутили ії на свій лад, відкрили груди, і співали з жахливою мімікою. Мені подобається ваша творчість, але це Настя не щедрівка це знущання", "Ужас один. Что за кривляние и вульгарщина под народную, духовную, душевную песню", "Настя Настя.... Вот это дно...", "С мимикой нужно работать и работать", "Много пафоса и выходок руками", "Настя, красивая, молодая сексапильная. Но нельзя такую песню выполнять в таком формате, а особенно виде. Оставьте хоть что-то святое на этой Земле", "Як надоїли оці кривляння. Цю пісню треба співати у відповідному вбранні, а не все вивалюється .це точно хтось написав , що добре що не в трусах", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/kamenskux)

Впрочем, другие пользователи сети вступились за артистку и заявили, что им исполнение Насти понравилось.

"Свежо и ободряюще!", "Песня божественна, в оригинале она очень скучна. А в Вашем исполнении она стала веселей и несет хорошое настроение", "Это волшебно!!!", "Дуже красиве виконання!" - отметили фаны.

Скриншот комментариев: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настю Каменских уже высмеяли за излишнюю мимику на праздничных видео

До этого Каменских показалась в необычном образе на финале шоу "Х-фактор". Певица выбрала для решающего вечера украшеный золотом кафтан и необычные колоски, имитирующие большие афрокосички.

Коротко о Насте Каменских (видео: РБК-Украина)