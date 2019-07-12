Юна кохана Віктора Павліка поділилася романтичним фото зі співаком

Дівчина залишила під знімком ніжне визнання
Роман 53-річного співака Віктора Павліка з його PR-менеджером, 25-річною Катериною Репяховою останнім часом у всіх на слуху. Виявилося, що пара разом вже три роки, а нещодавно навіть з'явилися чутки про те, що вони збираються одружитися. Втім, як заявила дівчина, це все вигадки і вони з коханим поки такого не планують.
Віктор намагається не афішувати відносини з молодою коханкою, однак Катерина з задоволенням ділиться спільними фото з артистом і не збирається нічого приховувати.Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала романтичний спільний знімок з Павликом.
На фото співак сидить у кріслі, а дівчина стоїть ззаду, поклавши руки йому на груди. Віктор у свою чергу ніжно тримає руки коханої і щасливо посміхається.
Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
"І в радості, і не в радості
По дорозі будь-якій і до старості", - зворушливо підписала кадр Репяхова.
Підписників дівчини не бентежить велика різниця у віці пари і вони бажають їм любові і гармонії та розчулюються ніжному фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)
Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Нагадаємо, до цього кохана Віктора Павлика розповіла резонансні деталі їхнього роману. Приміром, з'ясувалося, що дівчина захоплюється творчістю свого обранця ще з дитинства. У дівчини навіть є унікальний знімок з дитинства з Павликом.
До Катерини Репяхової, яка майже на 30 років молодша, Віктор Павлик пішов від третьої дружини. Нещодавно співак розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман.