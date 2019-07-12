Юна кохана Віктора Павліка поділилася романтичним фото зі співаком

Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Дівчина залишила під знімком ніжне визнання

Роман 53-річного співака Віктора Павліка з його PR-менеджером, 25-річною Катериною Репяховою останнім часом у всіх на слуху. Виявилося, що пара разом вже три роки, а нещодавно навіть з'явилися чутки про те, що вони збираються одружитися. Втім, як заявила дівчина, це все вигадки і вони з коханим поки такого не планують.

Віктор намагається не афішувати відносини з молодою коханкою, однак Катерина з задоволенням ділиться спільними фото з артистом і не збирається нічого приховувати.Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала романтичний спільний знімок з Павликом.

На фото співак сидить у кріслі, а дівчина стоїть ззаду, поклавши руки йому на груди. Віктор у свою чергу ніжно тримає руки коханої і щасливо посміхається.

Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

"І в радості, і не в радості

По дорозі будь-якій і до старості", - зворушливо підписала кадр Репяхова.

Підписників дівчини не бентежить велика різниця у віці пари і вони бажають їм любові і гармонії та розчулюються ніжному фото.

Як гарно! Будьте щасливі

Ви прекрасна пара, щастя вам і гармонії

Яка гарна та щаслива пара! Бажаю любові Вам до безкінечності

Головне любити, вірити і довіряти

Вав вав вав! Дуже круті та позитивні! Щастя вам вагонн

Ось це поворот!!!))) Вітаю

Яка ви гарна пара,бажаю вам великого щастя і не звертати уваги на дурниці

Божого благословення!

Красиві, щасливі, у очах любов і захоплення одне одним, які ж ви класні! Щастя вам!

Ви мені дуже подобаєтесь, як пара! Такі милі Щастя вам!

Ви такі класнючі разом. Хай вам щастить!!! І не слухайте нікого. Живіть в своє задоволення. А люди завжди звикли обговорювати, знаходити якісь мінуси, і давати не потрібні поради

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, до цього кохана Віктора Павлика розповіла резонансні деталі їхнього роману. Приміром, з'ясувалося, що дівчина захоплюється творчістю свого обранця ще з дитинства. У дівчини навіть є унікальний знімок з дитинства з Павликом.

До Катерини Репяхової, яка майже на 30 років молодша, Віктор Павлик пішов від третьої дружини. Нещодавно співак розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман.