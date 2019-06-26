"Пішла жара": 25-річна дівчина Віктора Павліка відповіла на чутки про їхнє весілля

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Хоча дівчина такої можливості в майбутньому не заперечує

Віктор Павлік одружився? Такими заголовками рясніють багато ЗМІ. Обраницею стала 25-річна піар-директор артиста Катерина Репяхова. Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить на каналі "Україна", додзвонилися до дівчини, щоб дізнатися, чи це правда.

"Ні, весілля, звичайно, не планується. Це хтось придумав усе. Мені телефонують, вітають з весіллям. Навіщо таке робити, якщо навіть приблизно ніколи взагалі не було такої розмови", – розповіла ексклюзивно в ефірі "Ранку з Україною" кохана Віктора Павліка, Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Свої 3-річні стосунки з дівчиною 54-річний Віктор Павлік ніяк не коментує. А от Катерина їх ніяк і не приховує. У своєму Instagram вона завжди викладає спільні фотографії з коханим.

"Звісно, що ми з Віктором вже дуже давно разом. Ми знаємо, хто ми є один одному, тому це загалом найголовніше для нас", – зазначила в інтерв’ю каналу "Україна" дівчина.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)

Але тепер для Віктора є привід поміркувати про четверте весілля.

"Нам штамп у паспорті поки що не потрібен. Я не знаю, може тепер ми вже і подумаємо про все це, якщо пішла така жара", – зізналася кохана Віктора Павліка.

Нагадаємо, до цього кохана Павлика розповіла резонансні деталі їхнього роману. Приміром, з'ясувалося, що дівчина захоплюється творчістю свого обранця ще з дитинства. У дівчини навіть є унікальний знімок з дитинства з Павліком.