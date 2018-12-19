YUNA 2019: стали відомі всі номінанти української премії

Стали відомі імена українських артистів-номінатів престижної музичної премії
22 березня 2019 року в київському Палаці Спорту відбудеться церемонія нагородження музичною премією YUNA 2019. На сайті заходу з'явився повний список номінантів на престижну українську нагороду.
У переліку з іменами зірок налічується 14 різних номінацій, у кожній з яких позначені п'ять потенційних переможців.
У цьому році у вже звичний список організатори додали ще дві додаткові категорії: "Кращий хіп-хоп хіт" і "Кращий електронний хіт".
Кращий виконавець:
MONATIK
Олег Винник
Макс Барських
Сергій Бабкін
Арсен Мірзоян
Краща виконавиця:
Настя Каменських (NK)
Джамала
TAYANNA
Оля Полякова
Соловій Христина
Краща пісня:
"Кораблі" - The HARDKISS
"Плакала" - KAZKA
ТDME - Антитіла
"Крила" - Джамала
"Все, що тебе не вбиває" - Ріапобой
Найкраща пісня на іншій мові:
"Глубоко" – Монатік і Надя Дорофєєва
"Сделай громче" – Макс Барських
Superstar – Світлана Лобода
"Это моя ночь" – NK
Drunk Groove – Maruv і BOOSIN
Краща поп-група:
KAZKA
KADNAY
ONUKA
MOZGI
Время и Стекло
Краща рок-група:
The HARDKISS
Ріапобой
O.Torvald
Антитіла
Без Обмежень
Кращий дует:
"Глубоко" – Монатік і Надя Дорофєєва
Drunk Groove – Maruv і BOOSIN
"Лучший день" – Олег Винник і Потап
"Этот день" – Монатік і Ніна Матвієнко
"Держи меня" – Бумбокс і The Gitas
Найкращий альбом:
KARMA – KAZKA
Black Water – MARUV
"Железная ласточка" – Тһе HARDKISS
"Mozaїka" – Onuka
"Держи меня" – TAYANNA
Кращий естрадний хіт:
"Як жити без тебе" – Олег Винник
"Лучший день" – Олег Винник і Потап
"Тримай" – NK
"Мама" – Оля Полякова
"Не рячь глаза" – Ірина Білик
"Кращий хіп-хоп хіт":
"Альо, альо" – MOZGI
"Рыбки" – Alyona Alyona
"Покопокохай" – TamerlanAlena
Bitanga – Alina Pash
"Файно" – MamaRika
"Кращий електронний хіт":
Animal – Onuka
Afrika – Іван Дорн
Focus On Me – MARUV
"Тіло" – KADNAY
Drunk Groove – Maruv і BOOSIN
"Кращий відеокліп":
"Глубоко" – Монатік і Надя Дорофєєва
Superstar – Світлана Лобода
"Плакала" – KAZKA
TDME – Антитіла
Drunk Groove – Maruv і BOOSIN
"Відкриття року":
NK
MARUV
Alina Pash
BOOSIN
The Gitas
"Краще концертне шоу":
Концерт "День незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи)
Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові
Всеукраїнський тур "На вершині" (Ріапобой)
Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)
Раніше ми повідомляли, що 1 грудня стали відомі переможці премії M1 Music Awards. 4 Seasons.
Так, наприклад, гурт KAZKA отримав відразу три статуетки, а Тіна Кароль була удостоєна особливої почесної нагороди "За внесок у розвиток національної музичної індустрії".