YUNA 2019: стали відомі всі номінанти української премії

Фото: YUNA 2018 (instagram.com/yunaawards)

Стали відомі імена українських артистів-номінатів престижної музичної премії

22 березня 2019 року в київському Палаці Спорту відбудеться церемонія нагородження музичною премією YUNA 2019. На сайті заходу з'явився повний список номінантів на престижну українську нагороду.

У переліку з іменами зірок налічується 14 різних номінацій, у кожній з яких позначені п'ять потенційних переможців.

У цьому році у вже звичний список організатори додали ще дві додаткові категорії: "Кращий хіп-хоп хіт" і "Кращий електронний хіт".

Кращий виконавець:

MONATIK

Олег Винник

Макс Барських

Сергій Бабкін

Арсен Мірзоян

Краща виконавиця:

Настя Каменських (NK)

Джамала

TAYANNA

Оля Полякова

Соловій Христина

Краща пісня:

"Кораблі" - The HARDKISS

"Плакала" - KAZKA

ТDME - Антитіла

"Крила" - Джамала

"Все, що тебе не вбиває" - Ріапобой

Найкраща пісня на іншій мові:

"Глубоко" – Монатік і Надя Дорофєєва

"Сделай громче" – Макс Барських

Superstar – Світлана Лобода

"Это моя ночь" – NK

Drunk Groove – Maruv і BOOSIN

Краща поп-група:

KAZKA

KADNAY

ONUKA

MOZGI

Время и Стекло

Краща рок-група:

The HARDKISS

Ріапобой

O.Torvald

Антитіла

Без Обмежень

Кращий дует:

"Глубоко" – Монатік і Надя Дорофєєва

Drunk Groove – Maruv і BOOSIN

"Лучший день" – Олег Винник і Потап

"Этот день" – Монатік і Ніна Матвієнко

"Держи меня" – Бумбокс і The Gitas

Найкращий альбом:

KARMA – KAZKA

Black Water – MARUV

"Железная ласточка" – Тһе HARDKISS

"Mozaїka" – Onuka

"Держи меня" – TAYANNA

Кращий естрадний хіт:

"Як жити без тебе" – Олег Винник

"Лучший день" – Олег Винник і Потап

"Тримай" – NK

"Мама" – Оля Полякова

"Не рячь глаза" – Ірина Білик

"Кращий хіп-хоп хіт":

"Альо, альо" – MOZGI

"Рыбки" – Alyona Alyona

"Покопокохай" – TamerlanAlena

Bitanga – Alina Pash

"Файно" – MamaRika

"Кращий електронний хіт":

Animal – Onuka

Afrika – Іван Дорн

Focus On Me – MARUV

"Тіло" – KADNAY

Drunk Groove – Maruv і BOOSIN

"Кращий відеокліп":

"Глубоко" – Монатік і Надя Дорофєєва

Superstar – Світлана Лобода

"Плакала" – KAZKA

TDME – Антитіла

Drunk Groove – Maruv і BOOSIN

"Відкриття року":

NK

MARUV

Alina Pash

BOOSIN

The Gitas

"Краще концертне шоу":

Концерт "День незалежності з Океаном Ельзи" (Океан Ельзи)

Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові

Всеукраїнський тур "На вершині" (Ріапобой)

Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)

Раніше ми повідомляли, що 1 грудня стали відомі переможці премії M1 Music Awards. 4 Seasons.

Так, наприклад, гурт KAZKA отримав відразу три статуетки, а Тіна Кароль була удостоєна особливої ​​почесної нагороди "За внесок у розвиток національної музичної індустрії".