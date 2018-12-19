YUNA 2019: стали известны все номинанты украинской премии

Стали известны имена украинских артистов-номинатов престижной музыкальной премии
22 марта 2019 года в киевском Дворце Спорта пройдет церемония награждения музыкальной премией YUNA 2019. На сайте мероприятия появился полный список номинантов на престижную украинскую награду.
В перечне с именами звезд насчитывается 14 различных номинаций, в каждой из которых обозначены пять потенциальных победителей.
В этом году в уже привычный список организаторы добавили еще две дополнительные категории: "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит".
Лучший исполнитель:
MONATIK
Олег Винник
Макс Барских
Сергей Бабкин
Арсен Мирзоян
Лучшая исполнительница:
Настя Каменских (NK)
Джамала
TAYANNA
Оля Полякова
Кристина Соловий
Лучшая песня:
"Корабли" - The HARDKISS
"Плакала" - KAZKA
ТDME - Антитіла
"Крылья" Джамала
"Все, что тебя не убивает" – Pianoбой
Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)
Лучшая песня на другом языке:
"Глубоко" – Монатик і Надя Дорофєєва
Superstar – Светлана Лобода
"Сделай громче" – Макс Барских
"Это моя ночь" – NK
Drunk Groove – Maruv и BOOSIN
Лучшая поп-группа:
KAZKA
KADNAY
ONUKA
MOZGI
Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
The HARDKISS
Pianoбой
O.Torvald
Антитіла
Без Обмежень
Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)
Лучший дуэт:
"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева
Drunk Groove – Maruv и BOOSIN
"Лучший день" – Олег Винник и Потап
"Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко
"Держи меня" – Бумбокс и The Gitas
Лучший альбом:
KARMA – KAZKA
Black Water – MARUV
Железная ласточка – Тhe HARDKISS
"Mozaиka" – Onuka
"Держи меня" – TAYANNA
Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)
Лучший эстрадный хит:
"Як жити без тебе" – Олег Винник
"Лучший день" – Олег Винник и Потап
"Держи" – NK
"Мама" – Оля Полякова
"Не прячь глаз" – Ирина Билык
"Лучший хип-хоп хит":
"Але, але" – MOZGI
"Рыбки" – Alyona Alyona
"Покопокохай" – TamerlanAlena
Bitanga – Alina Pash
"Файно" – MamaRika
"Лучший электронный хит":
Animal – Onuka
Afrika – Иван Дорн
Focus On Me – MARUV
"Тело" – KADNAY
Drunk Groove – Maruv и BOOSIN
"Лучший видеоклип":
"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева
Superstar – Светлана Лобода
"Плакала" – KAZKA
TDME – Антитела
Drunk Groove – Maruv и BOOSIN
Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)
"Открытие года":
NK
MARUV
Alina Pash
BOOSIN
The Gitas
"Лучшее концертное шоу":
Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове
Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS)
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
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