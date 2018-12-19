YUNA 2019: стали известны все номинанты украинской премии

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Стали известны имена украинских артистов-номинатов престижной музыкальной премии

22 марта 2019 года в киевском Дворце Спорта пройдет церемония награждения музыкальной премией YUNA 2019. На сайте мероприятия появился полный список номинантов на престижную украинскую награду.

В перечне с именами звезд насчитывается 14 различных номинаций, в каждой из которых обозначены пять потенциальных победителей.

В этом году в уже привычный список организаторы добавили еще две дополнительные категории: "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит".

Лучший исполнитель:

MONATIK

Олег Винник

Макс Барских

Сергей Бабкин

Арсен Мирзоян

Лучшая исполнительница:

Настя Каменских (NK)

Джамала

TAYANNA

Оля Полякова

Кристина Соловий

Лучшая песня:

"Корабли" - The HARDKISS

"Плакала" - KAZKA

ТDME - Антитіла

"Крылья" Джамала

"Все, что тебя не убивает" – Pianoбой

Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)

Лучшая песня на другом языке:

"Глубоко" – Монатик і Надя Дорофєєва

Superstar – Светлана Лобода

"Сделай громче" – Макс Барских

"Это моя ночь" – NK

Drunk Groove – Maruv и BOOSIN

Лучшая поп-группа:

KAZKA

KADNAY

ONUKA

MOZGI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

The HARDKISS

Pianoбой

O.Torvald

Антитіла

Без Обмежень

Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)

Лучший дуэт:

"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева

Drunk Groove – Maruv и BOOSIN

"Лучший день" – Олег Винник и Потап

"Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко

"Держи меня" – Бумбокс и The Gitas

Лучший альбом:

KARMA – KAZKA

Black Water – MARUV

Железная ласточка – Тhe HARDKISS

"Mozaиka" – Onuka

"Держи меня" – TAYANNA

Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)

Лучший эстрадный хит:

"Як жити без тебе" – Олег Винник

"Лучший день" – Олег Винник и Потап

"Держи" – NK

"Мама" – Оля Полякова

"Не прячь глаз" – Ирина Билык

"Лучший хип-хоп хит":

"Але, але" – MOZGI

"Рыбки" – Alyona Alyona

"Покопокохай" – TamerlanAlena

Bitanga – Alina Pash

"Файно" – MamaRika

"Лучший электронный хит":

Animal – Onuka

Afrika – Иван Дорн

Focus On Me – MARUV

"Тело" – KADNAY

Drunk Groove – Maruv и BOOSIN

"Лучший видеоклип":

"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева

Superstar – Светлана Лобода

"Плакала" – KAZKA

TDME – Антитела

Drunk Groove – Maruv и BOOSIN

Фото: Yuna (instagram.com/yunaawards)

"Открытие года":

NK

MARUV

Alina Pash

BOOSIN

The Gitas

"Лучшее концертное шоу":

Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)

Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове

Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS)

Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)

Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)

Ранее мы сообщали, что 1 декабря стали известны победители премии M1 Music Awards. 4 Seasons.

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