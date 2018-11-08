YOAV у Києві: кращі треки легендарного мультиінструменталіста

YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

RBC-LITE зібрав топ-5 кращих хітів всесвітньо відомого експериментатора

27 лютого легендарний співак і музикант-мультиінструменталіст з Ізраїля YOAV на сцені київського клубу Atlas відзначить десятиліття творчості і заодно презентує свій новий альбом "Multiverse".

Стиль музики YOAV складно визначити: він змішує все - від кантрі і фольку до техно і інді. При цьому для створення музики він використовує тільки гітару, застосовуючи її в якості як струнного, так і перкусії і навіть духового інструменту.

У новій платівці артист експериментує зі стилем і звучанням, йде в альтернативний поп та електронний тріп-хоп.

Багато українців чекають на це грандіозне дійство. Тому ми вирішили нагадати всім фанатам якісної і небанальною музики кращі треки YOAV.

Beautiful Lie

Відео: YouTube/Yoavmusic

Club Thing

Відео: YouTube/Yoavmusic

Adore Adore

Відео: YouTube/Yoavmusic

Touch

Відео: YouTube/Yoavmusic

Pale Imitation

Відео: YouTube/Yoavmusic

Нагадаємо, що в Києві виступить улюблена група легендарного Тома Йорка.

Раніше ми писали, що 16 червня наступного року в столиці виступить культова американська рок-група Kiss. Концерт легенд світової рок-н-ролу пройде на НСК "Олімпійському" у межах їх прощального туру KISS End Of The Road World Tour.

Відео: РБК-Україна