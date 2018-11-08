YOAV у Києві: кращі треки легендарного мультиінструменталіста

RBC-LITE зібрав топ-5 кращих хітів всесвітньо відомого експериментатора
27 лютого легендарний співак і музикант-мультиінструменталіст з Ізраїля YOAV на сцені київського клубу Atlas відзначить десятиліття творчості і заодно презентує свій новий альбом "Multiverse".
Стиль музики YOAV складно визначити: він змішує все - від кантрі і фольку до техно і інді. При цьому для створення музики він використовує тільки гітару, застосовуючи її в якості як струнного, так і перкусії і навіть духового інструменту.
У новій платівці артист експериментує зі стилем і звучанням, йде в альтернативний поп та електронний тріп-хоп.
Багато українців чекають на це грандіозне дійство. Тому ми вирішили нагадати всім фанатам якісної і небанальною музики кращі треки YOAV.
Відео: YouTube/Yoavmusic
Відео: YouTube/Yoavmusic
Відео: YouTube/Yoavmusic
Відео: YouTube/Yoavmusic
Відео: YouTube/Yoavmusic
Нагадаємо, що в Києві виступить улюблена група легендарного Тома Йорка.
Раніше ми писали, що 16 червня наступного року в столиці виступить культова американська рок-група Kiss. Концерт легенд світової рок-н-ролу пройде на НСК "Олімпійському" у межах їх прощального туру KISS End Of The Road World Tour.
Відео: РБК-Україна