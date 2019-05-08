"Я за тебе, я з тобою": схвильована Каменських зворушила зізнанням Потапу

Не встигла відсвяткувати свій день народження Настя Каменських, якій 4 травня виповнилося 32 роки, як настала черга Потапа приймати вітання від друзів і шанувальників. Так, 8 травня він відзначає 38-річчя. Іменинник почав день в спортзалі і навіть похвалився рекордним досягненням, а відео його тренування показала Настя. Також співачка не втрималася і записала для продюсера відеопривітання і не шкодувала для нього теплих слів і щирих побажань. Ролик артистка розмістила в своєму Instagram-акаунті.

Розчулена Настя їде в машині і звертається на камеру до іменинника. Вона назвала Потапа "ведмедиком", "самою доброю на світі людиною" і навіть присвятила йому експромт – пісню на білі вірші.

"Льоша, Олексієчку, Біг По, Пошечка, ведмежа, ведмедик, ведмідь, найдобріша у світі людина! Я так довго готувалася і вигадала для тебе пісню, пісню на білі вірші: "Льошка, Льошка, я бажаю тобі бути таким, який ти є. Тому що ти самий добрий, самий геніальний і талановитий чувак!" Такі пісні ти ще не писав в такій стилістиці, але це подарунок тобі від мене. І пам'ятай: я за тебе, я з тобою, і ти самий крутий! Льоша, з днем народження!" - помітно хвилюючись, сказала вона.

Також у підписі до відео Настя зазначила, що поруч з Потапом її світ стає яскравішим і насиченішим, грає різними барвами і зімнюється на краще.

"Олексієчку! Я така щаслива, що ти є у всіх нас! Бо, що з тобою світ відразу стає яскравішим, добрішим, прикольніше, веселіше, цікавіше і ПОшнее! Я так пишаюся тобою і тащуся від усього, що ти робиш! З днем народження, красива душа!" - підписала вона відео.

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же кинулися обговорювати побачене, адже в мережі активно гуляють чутки про те, що Потап і Настя зібралися під вінець і вже призначили конкретну дату весілля, яке повинна відбутися в цьому місяці.

"Неймовірно красиво", "Мені в якийсь момент здалося, що той самий Льоша їде з Настею разом авто", "Коли весілля, Настя?", "NK красуня", "Чоловік у вас вогонь. Повеселіться там на весіллі так, щоб ще цілий рік Київ гудів. Ми вас любимо і бажаємо щастя!", "О, це дуже мило!" - писали коментатори.

Раніше Потап показав оригінальний подарунок, який він отримав на день народження.