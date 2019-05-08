"Я за тебя, я с тобой": взволнованная Каменских растрогала признанием Потапу

Не успела отпраздновать свой день рождения Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 32 года, как настал черед Потапа принимать поздравления от друзей и поклонников. Так, 8 мая он отмечает 38-летие. Именинник начал день в спортзале и даже похвастался рекордным достижением, а видео его тренировки показала Настя. Также певица не удержалась и записала для продюсера видеопоздравление и не жалела для него теплых слов и душевных пожеланий. Ролик артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.

Растроганная Настя едет в машине и обращается на камеру к имениннику. Она назвала Потапа "медвежонком", "самым добрым на свете человеком" и даже посвятила ему экспромт – песню на белые стихи.

"Леша, Лешенька, Биг По, Пошечка, медвежонок, мишка, медведь, самый добрый в мире человек! Я так долго готовилась и сочинила для тебя песню, песню на белые стихи: "Лешка, Лешка, я желаю тебе быть таким, какой ты есть. Потому что ты самый добрый, самый гениальный и талантливый чувак!" Такие песни ты еще не писал в такой стилистике, но это подарок от меня тебе. И помни: я за тебя, я с тобой, и ты самый крутой! Леша, с днем рождения!" - заметно волнуясь, произнесла она.

Также в подписи к видео Настя отметила, что рядом с Потапом ее мир становится ярче и насыщеннее, играет разными красками и преображается.

"Лешенька! Я так счастлива, что ты есть у нас у всех! Потому, что с тобой мир сразу становится ярче, добрее, прикольнее, веселее, интереснее и ПОшнее! Я так тобой горжусь и тащусь от всего, что ты делаешь! С днем рождения, красивая душа!" - подписала она видео.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же бросились обсуждать увиденное, ведь в сети активно "гуляют" слухи о том, что Потап и Настя собрались под венец и уже назначили конкретную дату свадьбы, которая должна состояться в этом месяце.

"Невероятно красиво", "Мне в какой-то момент показалось, что тот самый Леша едет с Настей вместе в авто", "Когда свадьба, Настя?", "NK красотка", "Мужчина у вас огонь. Отожгите там на свадьбе так, чтобы еще целый год Киев гудел. Мы вас обожаем и желаем счастья!", "О, это очень мило!" - писали комментаторы.

Ранее Потап показал оригинальный подарок, который он получил на день рождения.