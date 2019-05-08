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"На весілля?" Потап похвалився крутим іменним подарунком

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2019 - 16:32
"На весілля?" Потап похвалився крутим іменним подарунком
Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Продюсер показав, що йому презентували на день народження

Популярний репер та продюсер Потап 8 травня святкує день народження – артистові виповнилося 38 років. Незважаючи на свято, він захотів почати свій ранок зі спорту і навіть встановити власний рекорд – відео зі спортзалу поділилася співачка Настя Каменських, яка прийшла на тренування разом з репером. Також Потап вирішив похвалитися оригінальним подарунком, розмістивши відео з презентом в Instagram.

В короткому ролику він показав невеликий кейс у формі каністри з абревіатурою "ПТП" (скорочено від "Потап"). На очах у глядачів співак відкрив кейс і продемонстрував вміст сумки. Там виявилася пляшка алкоголю, келихи і солодкий газований напій. Продюсеру подарунок явно припав до душі.

"Клас! Можна подивитися на себе в 38. Тридцять вісім - половинку просимо", - пожартував він, дивлячись у дзеркало.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)

Шанувальники не затрималися з привітаннями для ювіляра. Вони залишили для Потапа щирі побажання і теплі слова.

"Вітаю, Потап, щастя, здоров'я і більше хітів", "З ДН! Всього тобі всього. Найкращого і головне те оточення яке по душі", "Бажаю щастя, здоров'я, радості і самого хорошого! Ви дуже класний, ми любимо вас!", "Крута каністра. Супер подарунок. З Днем Народження, Олексій! Всього-всього і більше на ще стільки ж років!", "Це на весілля презент?" - цікавилися коментатори.

Нагадаємо, що в мережі активно поповзли чутки про те, що Потап і Настя Каменських запланували весілля і вже призначили дату.

Раніше свій день народження відсвяткувала і Настя Каменських. Так, 4 травня співачці виповнилося 32 роки. Вона шумно відзначила свято в Туреччині, де ввечері виступила з концертом.

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