"Я стала дружиною!": Регіна Тодоренко вперше прокоментувала весілля

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що дуже вибаглива у виборі кілець

Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно стали подружжям. Через кілька днів, після того як зірки розповіли всьому світові про особисте свято, телеведуча вперше прокоментувала весілля в своєму мікроблозі. Дівчина поділилася подробицями підготовки до знаменної події, а також розповіла, як вибирала кільця. Про це вона написала у своєму Instagram.

Ведуча розповіла, що радісна подія відбулася понад місяць тому — 25 жовтня.

"25 жовтня у моєму житті сталася знаменна подія — я стала дружиною! Так співпало, що саме в цей день у найдорожчих для мене чоловіків у мого тата і Влада день народження. Не дарма кажуть, що жінка вибирає чоловіка схожого на батька. Спочатку Влад хотів зробити наш розпис сюрпризом, але я відчула, що щось готується і стала задавати питання, адже потрібно було вибрати не тільки плаття, але і кільце", – написала Регіна.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Вона також додала, що дуже довго і ретельно вибирала кільце, яке буде ідеально сидіти на її безіменному пальці.

"Дуже складно будучи вагітною вибирати обручку: "Хочу більше каменів, ні, хочу менше каменів, ой... пальці набрякли, ой... тепер якісь тонкі сталі". Я — найвибагливіший товариш", — зізналася ведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Фанати продовжують вітати телеведучу не тільки з вагітністю, але і з офіційним створенням сім'ї.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла як вагітність змінила її життя.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її чоловік Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Відео: РБК-Україна