"Я стала женой!": Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

Телеведущая призналась, что очень привередливая в выборе колец
Регина Тодоренко и Влад Топалов официально стали супругами. Спустя несколько дней, после того как звезды рассказали всему миру о личном празднике, телеведущая впервые прокомментировала свадьбу в своем микроблоге. Девушка поделилась подробностями подготовки к знаменательному событию, а также рассказала, как выбирала кольца. Об этом она написала в своем Instagram.
Ведущая рассказала, что радостное событие произошло больше месяца назад — 25 октября.
"25 октября в моей жизни произошло знаменательное событие — я стала женой! Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин у моего папы и Влада день рождения. Не зря говорят, что женщина выбирает супруга похожего на отца. Изначально Влад хотел сделать нашу роспись сюрпризом, но я почувствовала, что что-то готовится и стала задавать вопросы, ведь нужно было выбрать не только платье, но и кольцо", – написала Регина.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Она также добавила, что очень долго и тщательно подыскивала кольцо, которое будет идеально сидеть на ее безымянном пальце.
"Очень сложно будучи беременной выбирать обручальное кольцо: "Хочу больше камней, нет, хочу меньше камней, ой… пальцы отекли, ой… теперь какие-то тонкие стали". Я — самый привередливый товарищ", — призналась ведущая.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko
Фанаты продолжают поздравлять телеведущую не только с беременностью, но и с официальным созданием семьи.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko
Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.
К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.
Видео: РБК-Украина