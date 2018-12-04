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"Я стала женой!": Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

Lite » Звезды 04.12.2018 - 19:23
"Я стала женой!": Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что очень привередливая в выборе колец

Регина Тодоренко и Влад Топалов официально стали супругами. Спустя несколько дней, после того как звезды рассказали всему миру о личном празднике, телеведущая впервые прокомментировала свадьбу в своем микроблоге. Девушка поделилась подробностями подготовки к знаменательному событию, а также рассказала, как выбирала кольца. Об этом она написала в своем Instagram.

Ведущая рассказала, что радостное событие произошло больше месяца назад — 25 октября.

"25 октября в моей жизни произошло знаменательное событие — я стала женой! Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин у моего папы и Влада день рождения. Не зря говорят, что женщина выбирает супруга похожего на отца. Изначально Влад хотел сделать нашу роспись сюрпризом, но я почувствовала, что что-то готовится и стала задавать вопросы, ведь нужно было выбрать не только платье, но и кольцо", – написала Регина.

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Она также добавила, что очень долго и тщательно подыскивала кольцо, которое будет идеально сидеть на ее безымянном пальце.

"Очень сложно будучи беременной выбирать обручальное кольцо: "Хочу больше камней, нет, хочу меньше камней, ой… пальцы отекли, ой… теперь какие-то тонкие стали". Я — самый привередливый товарищ", — призналась ведущая.

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Фанаты продолжают поздравлять телеведущую не только с беременностью, но и с официальным созданием семьи.

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

&quot;Я стала женой!&quot;: Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.

К слову,  украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour. 

Видео: РБК-Украина

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