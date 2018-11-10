"Я зійшла з розуму": Никитюк вразила новим яскравим "влогом" (відео)

Відео: Никитюк показала новий влог (Youtube-канал/Леся Нікітюк)

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала новий яскравий відеожурнал, у якому заспівала дуетом, потанцювала з собакою і завела одного. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Youtube.

Так, на опублікованих кадрах Никитюк можна помітити в традиційному українському вбранні, в якій вона вбралася заради зйомок. Після цього можна побачити, як вона танцює і бігає за своєю собачкою, намагаючись відібрати у неї склянку з алкоголем.

Принагідно, що розпичинається він зі слів "Я зійшла з розуму".

Скріншот з відео (Youtube-канал/Леся Нікітюк)

Більш того, можна помітити, як Никитюк заспівала дуетом з іншим ведучим Олександром Педаном. Також можна помітити, що в кадр потрапив новий "друг" Лесі.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Леся Нікітюк)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, як ходить на шопінг. При цьому телеведуча у звичній для себе гуморний формі приміряла пуховик від відомого дизайнера за $1000.

До цього, Леся Нікітюк поділилася забавним моментом свого дитинства.

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