"Я сошла с ума": Никитюк поразила новым ярким "влогом" (видео)

Видео: Никитюк показала новый влог (Youtube-канал/Леся Никитюк)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый яркий видеоблог, в котором спела дуетом, потанцевала с собакой и завела друга. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Youtube.

Так, на опубликованных кадрах Никитюк можно заметить в традиционном украинском наряде, в которой она нарядилась ради съемок. После этого можно увидеть, как она танцует и бегает за своей собачкой, пытаясь отобрать у нее стакан с алкоголем.

Примечательно, что начинается он со слов "Я сошла с ума".

Скриншот из видео (Youtube-канал/Леся Никитюк)

Более того, можно заметить, как Никитюк спела дуетом с другим телеведущим, Александром Педаном. Также можно заметить, что в кадр попал новый "друг" Леси.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Леся Никитюк)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как ходит на шопинг. При этом телеведущая в привычной для себя юморной форме примерила пуховик от известного дизайнера за $1000.

До этого, Леся Никитюк поделилась забавным моментом своего детства.

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