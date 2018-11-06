"Чен Пенг не был ни разу в Хмельницком": Леся Никитюк примерила пуховик за $1000 и повеселилась во время шопинга

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк смеется, мол, известный дизайнер "поспешил", присылая подобные фасоны в Украину

Юморная Леся Никитюк решила устроить себе осенний шопинг — популярная ведущая отметила, что находится в поисках пуховика. Однако даже такое занятие не обошлось без традиционных шуток Никитюк.

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала несколько забавных видео, на которых позирует в футуристическом пуховике из ткани "под алюминий".

Следует отметить, что футуристический стиль — один из трендов модного сезона осень-зима 2018-19. Ведущие мировые дизайнеры выводили на подиумы Милана, Нью-Йорка и Парижа моделей, облаченных в фантастические наряды из текстильной фольги и пластика.

Поэтому пуховик, который примерила Никитюк, очень даже в тренде. Однако телеведущая подчеркнула, что выглядит в нем нелепо.

"Ищу пуховик! Вот нашла… Современная мода… Это называется "Стайл — Мандачеване", "5 элемент" (ред. — правильно Мондошаване из фильма "5 элемент"), — смеется Никитюк.

Леся Никитюк в стильном пуховике (кадр из видео: instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, пуховик, который примерила Никитюк, создан дизайнером CHEN PENG (бренд основан в Лондоне), наряды которого отличаются подчеркнутой футуристичностью и оригинальностью фактур.

На официальном сайте бренда стоимость указанной модели пуховика составляет $1,094.00.

"Значит, дизайне CHEN PENG придумал такой вот пуховичок. Чен Пенг, наверное, не был ни разу в Хмельницком и не знает, что чуть-чуть нам ранова-то такие вещи присылать. Но спасибо, Чен Пенг", — острит Никитюк.

Отметим, ранее Никитюк сверкнула в очень ярком образе египетской жрицы, тогда поклонники ведущей сравнили ее с царицей Клеопатрой — только блондинкой.

Также напомним, что "дівчина з Хмельницького" Леся Никитюк в эксклюзивном интервью для РБК-Украина легко и с юмором рассказала о своих комплексах и табу, как шла к успеху и как относиться к критике в свою сторону.

Позже Никитюк поделилась пикантным моментом из своей биографии.

Леся Никитюк: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)