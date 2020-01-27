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"Я – сила волі": Машу Єфросиніну подлиловили за "забороненим" заняттям

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 13:11
"Я – сила волі": Машу Єфросиніну подлиловили за "забороненим" заняттям
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала веселе відео з дня народження мами

Маша Єфросиніна нещодавно повернулася з короткої, але продуктивної сімейної відпустки. Ведуча не зізнавалася, куди летіла з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми – дочкою Наною і сином Олександром. Втім, вона лише зазначила, що погода була не дуже сприятлива і три дні з шести йшов дощ, але це анітрохи не зіпсувало враження від тропічного курорту. Повернувшись в Україну, вона переступила до роботи і реалізації своїх творчих проектів. Але Машу ще чекали і приємні клопоти – 25 січня вона відсвяткувала день народження мами Людмили. Видеозвітом ведуча поділилася в Instagram, а заодно і показала, як не змогла встояти перед смачною спокусою на торжестві.

Ведуча завжди відкрито заявляє про те, що дотримується правильного харчування і намагається максимально обмежувати себе в солодкому. Але день народження мами став винятком. Крім того, вона піддалася на умовляння сестри Єлизавети Ющенко, яка і стала автором "викривального" відео, на якому Маша з апетитом їсть повітряний торт.

"В честь маминого дня народження я краще станцюю на столі. Я не буду. Я – сила волі, я просто зірка", - прокоментувала на камеру теледіва і .... стала насолоджуватися солодким частуванням з неприхованим задоволенням.

"Пізнаєш себе і свою силу волі? Дай мені знати, що ти теж нормальна", - з гумором підписала відео Маша.

Раніше теледіва опублікувала спонтанне відверте інтерв'ю з мамою-іменинницею прямо за столом в ресторані. Вона поцікавилася, що мама вважає своїм найбільшим досягненням, провалом, а також попросила дати пораду, як правильно виховати дочку.

"Мама не знала, про що я буду питати! Як же це здорово, коли життєві "провали" звучать як наївний жаль, у порівнянні з досягненнями... Як круто, коли твої правила виховання дочок взяті твоїми ж дочками за основну модель в їх власному материнстві! Мамулик, ти найкраща!" - зворушливо підписала вона кадри.

Раніше Маша Єфросиніна показала вишуканий курортний лук в "хижих" тонах.

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