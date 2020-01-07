Ефектна Маша Єфросиніна в розкішному образі показала сімейну ідилію на відпочинку

Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча вирушила з чоловіком і дітьми в теплі краї

Маша Ефрсинина з чоловіком Тимуром Хромаєвим, з яким нещодавно знялася в ніжній домашньої фотосесії, дочкою Наною і сином Олександром вирушила на канікули в теплі краї. Маша дала собі обіцянку навіть на відпочинку займатися спортом і зізналася, що останнім часом махнула рукою на тренування, але готова виправитися. Також в Instagram вона показала свій розкішний святковий образ і привітала шанувальників з Різдвом!

На відео з розділу сторіз теледіва прогулюється з зручному худі і записує одкровення для своїх підписників.

"Ми на відпочинку і я йду в зал. Я вирішила на самому початку року поділитися з вами, щоб для мене це було страховкою і, так би мовити, "мокрою печаткою" моєї обіцянки. Я страшно незадоволена собою останні півроку. Я пропустила кілька місяців спорту через перельоти: Кенія, Мексика, поїздки і т. д. Більш безвідповідальною дівчинкою анти-спорт я не була, напевно, останні сім років", - зробила чесне зізнання ведуча.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Після тренування Маша поїхала готуватися до Святвечора. Вона показала душевне сімейне фото з ошатними чоловіком і сином. Донька ведучої не любить публічності, тому вона побажала залишитися за кадром. Для святкового вечора теледіва вибрала вишуканий ансамбль – вузькі укорочені брюки-скінні, елегантну чорну майку на тонких бретелях і розкішну накидку-кімоно з пір'ям від українського бренду Jardin Exotique.

Окремої уваги заслужило взуття Маші – сріблясті мюли на підборах, інкрустовані камінням.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники прийшли в захват від ефектного лука теледиви і, крім привітань, відправляли їй безліч питань щодо деталей шикарного образу.

"Нехай дива завжди будуть поруч з вами! І нехай ви завжди можете їх розгледіти! З Різдвом!" - написала вона.

Яка ж Ви гарна! Розумна і мудра. Захоплююся Вами. З Різдвом!

З Різдвом! Гарна взуття на вас, де взяли! Хто таку красу робить?

Марія, як Ви добре підмітили. Адже, часто ми просто не можемо розгледіти чудес, а їх навколо багато. З Різдвом!

Ви дуже класна, Маша. З Різдвом Христовим вітаю Вас і всю Вашу родину!

Шикарна

Гарно

Марійка, а де ви відпочиваєте?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна показала святкове фото зі столиці Австрії.