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Без макіяжу і в купальнику: Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2020 - 10:57
Без макіяжу і в купальнику: Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча насолоджується сімейними канікулами у теплих краях

Новий рік Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми Наною і Сашею зустріли в столиці Австрії Відні, після чого полетіли далі - на відпочинок в теплі краї. Де саме вони проводять сімейні канікули, телеведуча не розкриває, однак із задоволенням показує, як вони проводять час. До речі, навіть на відпочинку Маша не припинила займатися спортом і відвідує тренажерний зал. Результатами вона похвалилася в своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала яскравий пляжний знімок, зроблений на заході сонця. Єфросиніна позує на піску в оригінальному червоному купальнику з рюшами, приспустивши його бретельки з плечей і демонструючи струнку фігуру. Вона доповнила відпускний лук солом'яним капелюхом, а ось макіяж наносити не стала.

"Кращий макіяж у відпустці - це золота година", - зазначила ведуча, маючи на увазі освітлення перед заходом сонця.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ще одним кадром артистка поділилася в розділі сториз.

Без макіяжу і в купальнику: Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери прийшли в захват від підтягнутою фігури і квітучого зовнішнього вигляду Маші, про що повідомили в коментарях.

  • Гарного вам відпочити!
  • прекраснаямаркиза
  • Маша! ВИ ПРЕКРАСНІ!!!!
  • Гарно, натурально, одним словом - казка
  • Обожнюю
  • Яка гарна! Не можу))
  • Той випадок, коли без макіяжу ще красивіше! з різдвом христовим вас!
  • Дуже гарний купальник!
  • Ооохх Марійка
  • Дуже красива, як завжди на висоті
  • Крутяк
  • Реально нереальна

Без макіяжу і в купальнику: Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинкуБез макіяжу і в купальнику: Маша Єфросиніна захопила квітучим виглядом на відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна в розкішному образі показала сімейну ідилію на відпочинку.

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