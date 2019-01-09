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"Я б себе прибила": Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2019 - 09:20
"Я б себе прибила": Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова
Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча показала, як разом з чоловіком розучує їх сімейну пісню

Популярна співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, якій її чоловік, музикант Влад Топалов присвятив пісню, поскаржилася, що не може запам'ятати ноти пам'ятної композиції. Вона публічно попросила за це вибачення у чоловіка в Instagram.

Дівчина зазначила, що її чоловік дуже терпляча людина, адже сама вона давно б прибила себе за таку недбалість.

"Не знаю, як Влад Топалов мене терпить? Я б давно себе прибила. Чоловік подарував мені пісню "Орел або Решка" в день народження сина, а я досі не можу запам'ятати ноти. Рідний, я обіцяю більше не тупити. Хоча ні, не обіцяю", - написала телеведуча під відео, де вони разом з Владом репетирують його новий хіт.

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальникам сподобався забавний ролик. Вони вирішили, що відбувається на камеру виглядає дуже мило, а яскраві і справжні емоції пари просто розчулили їх фанів.

"Дуже добра і душевна пісня. І ви прекрасна пара", "Ну які ви класні! Обожнюю за вами спостерігати! Живі, справжні, яскраві, прості без всяких там зоряних понтів! Залишайтеся завжди такими милими світлими чистими!", "Не терпить, а любить", "Так приємно дивитися на вас. Ви такі класні", "Я вас просто обожнюю! Охоче вас так затискать і обіймати і цілувати", - не приховували емоцій коментатори.&quot;Я б себе прибила&quot;: Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова

&quot;Я б себе прибила&quot;: Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова&quot;Я б себе прибила&quot;: Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова

&quot;Я б себе прибила&quot;: Регіна Тодоренко попросила вибачення у Влада Топалова

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися під час материнтва.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала хто допомагає їй з дитиною. Батьки співачки стали для неї в цей період справжньою опорою.

Дізнайся більше про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)

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Новини України Регіна Тодоренко
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