ru
ua

"Я щаслива": Оля Полякова визнана "Жінкою України 2019" (відео)


Співачка отримала престижну нагороду від журналу "Единственная"

Оля Полякова похвалилася ще однією нагородою у своїй скарбничці. Так, імениту українську поп-виконавицю назвали "Жінкою України 2019" за версією журналу "Единственная". Церемонія нагородження відбулася ввечері, 9 квітня. Зазначимо, що церемонія відзначає заслуги відомих і успішних українок у різних сферах – не тільки в культурі та шоу-бізнесі, але і освіті, медицині, психології і т. д. Вибір робиться на основі голосування, яке проходить на сайті журналу. А також висновків спеціального експертного журі.

Цікаво, що вже другий рік поспіль у категорії шоу-бізнес перемога дістається саме Олі Поляковій. 

На своїй instagram-сторінці співачка вже опублікувала емоційне відео, в якому дякує за підтримку.

"Жінка року щаслива!" - посміхається Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Шанувальники Полякової поспішили привітати свою улюбленицю:

  • "Ніхто не сумнівався, наша КОРОЛЕВА"
  • "Олю, ви жінка століття"
  • "Олічка, вітаю! Ви жінка мрії!!! Розкішна! Красива! Талановита! Справжня! ЛЮБИМО ВАС"
  • "Вітаю!!! Ви варті цього титулу"
  • "Найкраща"
  • "Оля вітаю!!! Ти заслужила звання "Жінка року"! Ти молодець! Я захоплююся тобою пишаюся!"
  • "Красуня, розумниця"
  • "дуже Пишаємося!"
  • "Цей наряд офігенский"
  • "Королева"

До речі, нагадаємо, що церемонію також відвідали дві телеведучі: Катя Осадча та Лілія Ребрик, які продемонстрували свої яскраві образи

Так, Катя Осадча вибрала для світського заходу яскравий total red образ - тренд сезону весна-літо 2019. Телеведуча блищала в яскравому літньому платті, довершуючи свій образ трендовим аксесуаром - обручем.

А ось Лілія Ребрик вибрала елегантне плаття білого кольору, родзинка якого - волани.

"Наша душа й талант": Тіна Кароль показала унікальні кадри з відомим музикантом "Була іскра": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта
Читати всі новини