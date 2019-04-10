"Я щаслива": Оля Полякова визнана "Жінкою України 2019" (відео)

Співачка отримала престижну нагороду від журналу "Единственная"
Оля Полякова похвалилася ще однією нагородою у своїй скарбничці. Так, імениту українську поп-виконавицю назвали "Жінкою України 2019" за версією журналу "Единственная". Церемонія нагородження відбулася ввечері, 9 квітня. Зазначимо, що церемонія відзначає заслуги відомих і успішних українок у різних сферах – не тільки в культурі та шоу-бізнесі, але і освіті, медицині, психології і т. д. Вибір робиться на основі голосування, яке проходить на сайті журналу. А також висновків спеціального експертного журі.
Цікаво, що вже другий рік поспіль у категорії шоу-бізнес перемога дістається саме Олі Поляковій.
На своїй instagram-сторінці співачка вже опублікувала емоційне відео, в якому дякує за підтримку.
"Жінка року щаслива!" - посміхається Полякова.
Відео: instagram.com/polyakovamusic
Шанувальники Полякової поспішили привітати свою улюбленицю:
До речі, нагадаємо, що церемонію також відвідали дві телеведучі: Катя Осадча та Лілія Ребрик, які продемонстрували свої яскраві образи
Так, Катя Осадча вибрала для світського заходу яскравий total red образ - тренд сезону весна-літо 2019. Телеведуча блищала в яскравому літньому платті, довершуючи свій образ трендовим аксесуаром - обручем.
А ось Лілія Ребрик вибрала елегантне плаття білого кольору, родзинка якого - волани.