Прекрасний квітка: Лілія Ребрик захопила розкішною фігурою в білосніжній сукні

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Ребрик прийшли в захват від її образу

Лілія Ребрик не перестає приємно дивувати своїх прихильників буквально ідеальним почуттям стилю. Українська телеведуча ледь не щодня публікує у своєму мікроблозі яскраві образи, відмінні за характером і настроєм. А недавня серія знімків викликала просто-таки шквал захоплених емоцій.

Так, Лілія Ребрик відвідала в понеділок, 9 квітня, ввечері церемонію нагородження премії "Жінка України-2019" від журналу "Единственная". Для відвідування події Лілія вибрала дуже ніжний образ в білосніжному платті трохи нижче колін, без рукавів і під горло. Головна родзинка сукні – великі волани, які і додають образу легкості. В цілому лук вийшов дуже елегантний!

"Браво нашим жінкам! Вони надихають, вони мотивують, вони роблять життя кращим!" - поділилася емоціями вечора Ребрик.

Лілія Ребрик

Свій витончений образ телеведуча доповнила туфлями-лодочкам з різнокольоровими вставками. З прикрас – тільки довгі сережки. Акуратна зачіска і макіяж з акцентом на червоні губи довершують стильний вихід Лілії.

На деяких знімках Ребрик позує з Сергієм Зеніним, разом з яким веде програму "Ранок з Україною". Також є фото з Катею Осадчою, яка відвідала вечір!

Лілія Ребрик та Катя Осадча

Ребрик і Сергій Зенін

Шанувальники Лілії поспішили залишити свої коментарі:

Сукня і справді неймовірна і Ліля теж!

Лілія, ви неперевершена!

Як ви все встигаєте?!

Красавица!!! А Вы получили премию???

Блискуче виглядаєте!

Очень хорошо тебе в этом платье!

Как говорит моя семилетняя дочь – круть!

Прекрасное платье!

Вы очень красивая женщина.

Ліліана, це навпаки Ви надихаєте, та мотивуєте нас, жінок! Обожнюю Вас!

Красивое платье дополняет шикарную женщину)

Шикарный образ!!!

Як завжди, прекрасна і усміхнена, супер!

Не можу на Вас, Лілічка, надивитись))

Прекрасна Лілія Ребрик

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик умилила весняним знімком з чоловіком і донькою.

Також Ребрик в ефектній сукні поділилася весняним лайфхаком.