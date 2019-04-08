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Казкова посмішка: донька Олі Полякової захопила сонячним фото з Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2019 - 13:49
Казкова посмішка: донька Олі Полякової захопила сонячним фото з Італії
Маша Полякова

Шанувальники прийшли в захват від щирого знімка Маші

Маша Полякова сьогодні –дуже навіть популярний блогер. На instagram-сторінці 14-річної дівчини уде більше 100 тис. підписників. При цьому Маша більше розвиває себе як fashion-блогер. І все ж час від часу балує підписників яскравими знімками з тренувань і, звичайно ж, подорожей.

Так, нещодавно Маша Полякова побувала в Італії, звідки публікувала хоч і небагато, але яскраві фото на тлі визначних пам'яток, вузеньких вуличок і т. д. Звичайно ж, дівчина показувала свої стильні луки. До речі, під час короткої поїздки Маша встигла приміряти відразу кілька стильних пальто – тренд цього весняного сезону.

Проте найбільше шанувальники Полякової молодшої оцінили її недавній портер, на якому дівчина позує з чудовою посмішкою та сяючим виглядом. Видно, що Маша щаслива. Позує вона в картатому лаковому пальто, чорній водолазці, а також кепі від іменитого дизайнера Ruslan Baginskiy. Дуже стильний образ.

Слід також відзначити, що в цю поїздку Маша вирушила без своєї зіркової мами, а тільки з подругою.

"В яких країнах ви бували, ось наприклад на весняних канікулах в Італії без батьків... і це було незабутньо", — підписала яскраве весняне фото Маша Полякова.

Стильна Маша Полякова

Стильна Маша Полякова в Італії (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники дівчини поспішили залишити свої захоплені відгуки:

  • "Ааааа, казкова посмішка... була лише в Італії"
  • "На цих весняних канікулах їздила в: Польщу, Німеччину, Бельгію, Францію та Голландію"
  • "МОЯ КРАСУНЯ!"
  • "Яка ти гарна!"
  • "Така Милашка"
  • "Найкрутіша"
  • "Розумниця! Доросла і самостійна"
  • "Чудова"

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової розсмішила мережу "дивним" фото. Дівчина не побоялася показати себе з непривабливої сторони.

Також раніше Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні. Дівчина позувала в елегантній чорній сукні-піджаку з відкритими плечима, доповнивши свій образ такими ж чорними туфлями-човниками.

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