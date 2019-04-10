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"Я счастлива": Оля Полякова признана "Жінкою України 2019" (видое)


Певица получила престижную награду от журнала "Единственная"

Оля Полякова похвасталась еще одной наградой в своей копилке. Так, именитую украинскую поп-исполнительницу назвали "Жінкою України 2019" по версии журнала "Единственная". Церемония награждения состоялась вечером, 9 апреля.  Отметим, что церемония отмечает заслуги известных и успешных украинок в разных сферах – не только в культуре и шоу-бизнесе, но и образовании, медицине, психологии и т.д. Выбор делается на основе голосования, которое проходит на сайте журнала. А также выводов специального экспертного жюри.

Интересно, что уже второй год подряд в категории шоу-бизнес победа достается именно Оле Поляковой.

На своей instagram-страничке певица уже опубликовала эмоциональное видео, в котором благодарит за поддержку.

"Женщина года счастлива!" - улыбается Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники Поляковой поспешили поздравить свою любимицу: 

 

  • "Никто не сомневался, наша КОРОЛЕВА" 
  • "Олечка, вы женщина века" 
  • "Олечка, поздравляю! Вы женщина мечты!!! Роскошная! Красивая! Талантливая! Настоящая! ЛЮБИМ ВАС"
  • "Поздравляю!!! Вы достойны этого титула" 
  • "Самая лучшая" 
  • "Оля поздравляю!!! Ты заслужила звания "Женщина года"! Ты молодец! Я восхищаюсь тобой и горжусь!" 
  • "Красавица, умница" 
  • "Гордимся очень!" 
  • "Этот наряд офигенский" 
  • "Королева" 

Кстати, напомним, что церемонию также посетили две телеведущие: Катя Осадчая и Лилия Ребрик, которые продемонстрировали свои яркие образы.

Так, Катя Осадчая выбрала для светского мероприятия яркий total red образ - тренд сезона весна-лето 2019. Телеведущая блистала в ярком летнем платье, довершив свой образ трендовым аксессуаром - обручем. 

А вот Лилия Ребрик выбрала элегантное платье белого цвета, изюминка которого - воланы. 

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