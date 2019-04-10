"Я счастлива": Оля Полякова признана "Жінкою України 2019" (видое)

Оля Полякова похвасталась еще одной наградой в своей копилке. Так, именитую украинскую поп-исполнительницу назвали "Жінкою України 2019" по версии журнала "Единственная". Церемония награждения состоялась вечером, 9 апреля. Отметим, что церемония отмечает заслуги известных и успешных украинок в разных сферах – не только в культуре и шоу-бизнесе, но и образовании, медицине, психологии и т.д. Выбор делается на основе голосования, которое проходит на сайте журнала. А также выводов специального экспертного жюри.

Интересно, что уже второй год подряд в категории шоу-бизнес победа достается именно Оле Поляковой.

На своей instagram-страничке певица уже опубликовала эмоциональное видео, в котором благодарит за поддержку.

"Женщина года счастлива!" - улыбается Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники Поляковой поспешили поздравить свою любимицу:

"Никто не сомневался, наша КОРОЛЕВА"

"Олечка, вы женщина века"

"Олечка, поздравляю! Вы женщина мечты!!! Роскошная! Красивая! Талантливая! Настоящая! ЛЮБИМ ВАС"

"Поздравляю!!! Вы достойны этого титула"

"Самая лучшая"

"Оля поздравляю!!! Ты заслужила звания "Женщина года"! Ты молодец! Я восхищаюсь тобой и горжусь!"

"Красавица, умница"

"Гордимся очень!"

"Этот наряд офигенский"

"Королева"

Кстати, напомним, что церемонию также посетили две телеведущие: Катя Осадчая и Лилия Ребрик, которые продемонстрировали свои яркие образы.

Так, Катя Осадчая выбрала для светского мероприятия яркий total red образ - тренд сезона весна-лето 2019. Телеведущая блистала в ярком летнем платье, довершив свой образ трендовым аксессуаром - обручем.

А вот Лилия Ребрик выбрала элегантное платье белого цвета, изюминка которого - воланы.