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"Я прям зухвала": Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2019 - 17:31
"Я прям зухвала": Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча повеселилася на вечірці разом зі Златою Огневич

Леся Нікітюк не втомлюється приміряти все нові і нові образи і демонструвати шанувальникам ефектні вбрання. Так, ведуча блищала в розкішній вечірній сукні в стилі Кім Кардашьян, і в той же день показала ще один образ. Цього разу артистка з'явилася в елегантному літньому аутфіті - довгій синій сукні з квітковим принтом.

Барвистими знімками Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram. Відмінною рисою наряду є пікантна шнурівка на грудях, а також високий розріз на стегні. Не дарма ведуча назвала себе зухвалою у підписі до публікації. Леся також показала, які літні парфуми їй подобаються.

"Хочете бути "зухвалими" цього літа?? Бренд Juliette has a gun для сміливих та "дєрзких", дівчат як я!!! А я прям зухвала, коли я смачно пахну", - зазначила знаменитість.

&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У стильному вбранні ведуча повеселилася на вечірці на честь відкриття салону краси, причому в компанії відомої співачки Злати Огневич. Остання опублікувала спільне фото з Нікітюк і дизайнером Жаном Гритцфельдом, на якому вони сидять рядочком.

"Люблю вечірки літом!!!" - заявила Злата.

&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

Фото: Злата Огневич, Леся Нікітюк і Жан Гритцфельд (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловери Лесі поспішили залишити свої відгуки про новий образ своєї улюблениці.

  • Дуже красива
  • Ти сама улюблена ведуча Орел і решка
  • Красиве плаття
  • Лесечка, ти просто супер
  • Лесичка ти дивовижна
  • Плаття гарне)
  • Леся, ти супер
  • Леська!!! подаруй сукню
  • Леся, плаття просто відпад!!!!
  • Яке плаття

&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом&quot;Я прям зухвала&quot;: Леся Нікітюк в квітчастій сукні підкорила ефектним літнім образом

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в короткій сукні кольору хакі і ботфортах засвітилася в обіймах відомого шоумена, сполохавши мережу.

Також Леся Нікітюк показала, як трансформувалося мамине плаття. Більш того, Леся навіть знялася в одному з ефірів "Хто зверху?" в цьому вбранні. Вийшло дуже сучасно - і не скажеш, що сукня 70-х років минулого століття.

"Кардашьян так не працює": Леся Нікітюк блиснула фігурою в розкішній сукні Спокуслива Леся Нікітюк в одному піджаку засвітила свої принади
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