Цукерочка: Леся Нікітюк підкорила природною красою на ніжному фото

Ведуча насолоджується розслабленим відпочинком в Туреччині
Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися довгоочікуваним відпочинком біля моря - телеведуча відправилася на турецький курорт Бодрум, де має намір максимально розслабитися після трудових буднів. При цьому вона не втрачає свого фірмового почуття гумору і продовжує веселити шанувальників - так, ведуча опублікувала кумедне фото своєї фігури в купальнику, що помітно що змінилася з допомогою фоторедактора, на якому її тут же порівняли з Кім Кардашьян. Тепер же вона вирішила показати, як же насправді виглядає у відпустці.
Леся поділилася ніжним фото, на якому зображена з вологим розпущеним волоссям і без косметики. Теледіва позувала в джинсових шортах і чорній футболці з написом Queen, а також сумочкою на поясі. Вона мило і навіть трохи соромливо посміхається на камеру.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери тут же почали захоплюватися природною красою телеведучої, називаючи Ни=ікітюк цукеркою і красунею.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, довгонога Леся Нікітюк в мікрошортах показала релакс на пляжі в Туреччині і пораділа, що можна відпочити від роботи.
Раніше Леся Нікітюк показала розкішний відпочинок в Туреччині на двоповерховій віллі з особистим помічником.