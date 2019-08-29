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Цукерочка: Леся Нікітюк підкорила природною красою на ніжному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.08.2019 - 13:26
Цукерочка: Леся Нікітюк підкорила природною красою на ніжному фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча насолоджується розслабленим відпочинком в Туреччині

Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися довгоочікуваним відпочинком біля моря - телеведуча відправилася на турецький курорт Бодрум, де має намір максимально розслабитися після трудових буднів. При цьому вона не втрачає свого фірмового почуття гумору і продовжує веселити шанувальників - так, ведуча опублікувала кумедне фото своєї фігури в купальнику, що помітно що змінилася з допомогою фоторедактора, на якому її тут же порівняли з Кім Кардашьян. Тепер же вона вирішила показати, як же насправді виглядає у відпустці.

Леся поділилася ніжним фото, на якому зображена з вологим розпущеним волоссям і без косметики. Теледіва позувала в джинсових шортах і чорній футболці з написом Queen, а також сумочкою на поясі. Вона мило і навіть трохи соромливо посміхається на камеру.

Цукерочка: Леся Нікітюк підкорила природною красою на ніжному фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери тут же почали захоплюватися природною красою телеведучої, називаючи Ни=ікітюк цукеркою і красунею.

  • Леська наша крутезна
  • Гарненька на фото, справжня
  • СОНЕЧКО,МИЛА ,ГАРНЕНЬКА!!! ПРИНАДНІСТЬ
  • Чудово виглядаєш! Умничка!
  • Природна,яка і повинна бути дівчина
  • Леся ти класна з гумором а він не у кожного є
  • ЛЕСЬ ти ПРИНАДНІСТЬ!
  • ЗІрка яка сяє добром та позитивом
  • Бозі яка дівчинка
  • Леся - цукерочка
  • Тобі йдуть скромні фотки продовжуй в тому ж дусі

Цукерочка: Леся Нікітюк підкорила природною красою на ніжному фотоЦукерочка: Леся Нікітюк підкорила природною красою на ніжному фото

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, довгонога Леся Нікітюк в мікрошортах показала релакс на пляжі в Туреччині і пораділа, що можна відпочити від роботи.

Раніше Леся Нікітюк показала розкішний відпочинок в Туреччині на двоповерховій віллі з особистим помічником.

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