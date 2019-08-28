"Втягни живіт!" Довгонога Леся Нікітюк в микрошортах показала релакс на пляжі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча повідомила, що цілий тиждень збирається безтурботно відпочивати

Леся Нікітюк після насиченого робочого літа вирішила відпочити і відновити сили на відомому турецькому курорті – в Борумі. Цього разу телеведуча вирішила не обмежуватися традиційними пляжними фото в купальнику, а показала більше – вона опублікувала кумедне фото зміненої фігури в бікіні та істотно"розповнілих" стегон. Шанувальники тут же порівняли зірку з Кім Кардаьян і зробили чимало комплиентов її почуттю гумору. Тепер же теледіва вирішила побалувати їх фото в топі і мініатюрних джинсових шортах.

Леді Ле позувала в шезлонгу на пляжі. На ній – яскравий помаранчевий топ без бретелей, короткі джинсові шорти з трендовим текстильним поясом і сонячні окуляри.

В руках Леся тримає коктейль з трубочками, а поряд з нею стоїть модна оригінальна плетена сумочка. До речі, на цей аксесуар звернули увагу багато підписників знаменитості.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"До цих пір не віриться, що найближчий тиждень мені ніхто не скаже:

-Леся іди у кадр

-Стань на точку

-Втягни живіт", - зізналася зірка.

Шанувальники запеверили Леді Ле, що ніякого помітного живота у неї немає і в помині, зате вона – володарка струнких формм і ніг завидноої довжини.

Фігурка гармата

Сумка класнюча! А Леся - АГОНЬ!

Леся і так знає,що гарно виглядає

Фоточка, а на ній красоточка!

Ніжки!

Леся, живіт не втягуй,відпочивай і насолоджуйся!

Сумочка вогонь!

Лесюня, ти красуня!

Шикарна чарівна красива Дівчина! Леся завжди на позитиві!

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала розкішний відпочинок в Туреччині на двоповерховій віллі з особистим помічником.

Також Леся Нікітюк в смугастому купальнику похвалилася фото з басейну.