"Я б хотіла приміряти образ дикої кішки": Настя Каменських про святкування Геловіну

Колаж РБК-Україна

Українська зірка розповіла про своє ставлення до і про свої містичні перевтілення

На носі наймістичніше свято – Геловін 2018, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Традиції костюмованих вечірок і непередбачуваних розпродажів прийшли до нас із заходу, але швидко прижилися і в Україні. Як ніхто інший, про це свято зможе розповісти популярна cosmopolitan-girl Настя Каменських, яка знає про святкування Геловіна не з чуток. Завдяки численним поїздкам в США і проведеному дитинстві в Європі, співачка добре знайома з усіма атрибутами цього свята.

Про своє ставлення до Геловіна, вирізування гарбуза і містичні перевтілення NK ексклюзивно розповіла в інтерв'ю RBC-LITE.

Настя, ви збираєтеся в цьому році святкувати Геловін?

Я рідко відзначаю свята, так як найчастіше працюю в цей час. Добре, що хоч для святкування дня народження в останні кілька років вдається звільнити день. Але мені подобається, що люди такі відкриті до традицій зі всього світу. Мені здається, це зближує. І звичайно, будучи дівчиною-космополітом, для мене велике задоволення спостерігати за тим, як колись здавалося б чужі традиції стають близькими і нам. Це стосується і Геловіна. Все так змінюється навколо: магазини влаштовують розпродажі, заклади готують якісь незвичайні страви, декорують вітрини.

Якщо б ви збиралися на велику геловінську вечірку, в який образ хотіли б перевтілитися? Ким себе бачите?

Мені не потрібен спеціальний привід, щоб експериментувати з образами. Я люблю перевтілюватися і часто дивую несподіваними рішеннями. Наприклад, в останньому кліпі "Lomala" у мене було відразу три нових образи: з об'ємним світлим і дуже довгим волоссям, розкішними африканськими косичками з блакитними намистинами, а також образ з затягнутим довгим хвостом в сексуальному золотому вбранні.

Відео: YouTube/NKofficial

А ось презентація мого сольного альбому "No Komments" проходила в стилі небезпечних джунглів з секретними зонами і містичними символами. Гості змогли повністю зануритися в цю атмосферу пристрасті, першовитоків тваринних інстинктів, і це допомогло їм відкрити своє внутрішнє "я", яке ми зазвичай залишаємо без коментарів! І до святкування Геловіна я б хотіла витримати образ в такому ж стилі і приміряти образ дикої кішки, яка відкриває завісу таємниці свого внутрішнього світу для оточуючих.

Відео: РБК-Україна

Це свято веселих і одночасно похмурих костюмів. У вас є історія, коли ви вже були кимось на свято? Може, ви відзначали Геловін, коли жили в Італії?

Для італійців Геловін – таке ж принесене ззовні свято, як і для нас, українців. Я не думаю, що хтось серйозно замислюється над самим святом і його історією... На сьогодні цей день вже трансформувався у щось інше і дає людям ще один привід зустрітися з друзями, організувати веселу вечірку і т. д.

Італійці дуже життєрадісні люди, вони радіють кожному дню і вміють знаходити привід для свята. Ось і Геловін відмінно вписався в стиль життя: вони прикрашають будинки, вітрини магазинів, вбираються в костюми. Все це відбувається в максимально добрій, дружній атмосфері. А я на будь-яких костюмованих вечірках любила чепуритися виключно в добрих казкових персонажів. Я не люблю похмурі образи, бо сама дуже відкрита і життєрадісна людина.

Настя Каменських (фото: прес-служба співачки)

Ви поступово починаєте завойовувати аудиторію в США. Там це свято відзначають і ґрунтовно до нього готуються. Одна з головних традицій – вирізання гарбузів. Ви плануєте робити щось подібне цього року?

На таку підготовку у мене, на жаль, немає часу. Але мені подобається спостерігати, як магазини, ресторани прикрашають і тематично готуються до Геловіна. Особливо креативно, звичайно, підходять до цього питання в Америці. Я зараз багато їжджу з гастролями в Європу, а також часто буваю на радіо і ТБ в США, тому обов'язково буду насолоджуватися атмосферою свята, яку створюють там. Адже спочатку Хеллоуїн з'явився саме в Америці і так, як святкують його там, поки що не святкують ні в одній точці світу.

Настя Каменських (фото: прес-служба співачки)

А ще прямо 31 жовтня на Геловін, ми вирішили влаштувати розпродаж спортивного одягу мого бренду NKsport. Класно, що у нас з'явився ще один привід урізноманітнити холодні осінні дні яскравими фарбами і додати трохи святкового настрою.

Нагадаємо, що вокаліст груп "Время и Стекло" і MOZGI Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, зізнався, що ніколи не святкував День всіх святих традиційно.

А про те, як до Геловіна 2018 готуються його діти, повідав нам відомий український артист і зірка "95 Кварталу" Євген Кошовий.