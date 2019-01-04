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"Я - гей": ведучий "Орла і Решки" викликав бурхливе обговорення в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 22:55
"Я - гей": ведучий "Орла і Решки" викликав бурхливе обговорення в мережі
Фото: Коля Сергаа (instagram.com/thekolya)

Коля Серга зробив несподівану заяву в новому випуску тревел-проекту

Ведучий проекту "Орел і Решка", український співак і шоумен Коля Серга спантеличив мережу дивним зізнанням на камеру. У тизері нового випуску тревел-шоу на офіційній сторінці програми у Instagram він заявив, що є геєм.

Варто відзначити, що подібний камінг-аут артист зробив зі сміхом, але його прихильники так і не змогли зрозуміти, жартує Коля або говорить правду. Вони стали активно сперечатися, наводячи аргументи "за" і "проти".

 

"Коля, навіщо ти це сказав!? Фу! Тепер не приємно на тебе дивитися, розчарував! Скажіть, що це не правда!", "Натурал так жартувати не стане, тим більше з України", "Ми ж не дивилися передачу. Може, ця фраза вирвана з контексту", "Жарти, звичайно, Коля, на зоні оцінять, якщо не дай Бог потрапиш", "Коль, ти дурень?", "Про те, що Коля - гей, давно писали", "Він серйозно гей?", "Колян красень, навіть якщо і гей", - дискутували коментатори.

&quot;Я - гей&quot;: ведучий &quot;Орла і Решки&quot; викликав бурхливе обговорення в мережі

&quot;Я - гей&quot;: ведучий &quot;Орла і Решки&quot; викликав бурхливе обговорення в мережі

&quot;Я - гей&quot;: ведучий &quot;Орла і Решки&quot; викликав бурхливе обговорення в мережі

Скріншоти комметариев (instagram.com/orelireshka_official)

Варто відзначити, що в новому випуску "Орла і Решки" ведучі потрапили в США. Коля, не соромлячись присутності камер, не добирав висловів і навіть дозволяв собі в ефірі матюки та жарти "нижче пояса". Тим не менш, шанувальникам подобалася його манера спілкування з глядачами і вони відзначали, що Серга – один з кращих ведучих шоу.

Нагадаємо, що творці сезону «Перезавантаження» програми "Орел і Решка" оголосили про його закриття. Троє ведучих проекту Анастасія Ивлеева, Антон Птушкін і Євсій Ковальов в одному з епізодів відзначили, що після двох років зйомок шоу вирішили закінчити.

До речі, ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Женя Синельников розповів про три головні туристичні переваги України, які приваблюють мандрівників.

Раніше зірка "Орла і Решки" Аліна Астровська поділилася своїми враженнями від поїздки на Шрі-Ланку.

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