"Я боюся, я тремчу": Тіна Кароль зізналася у своєму найголовнішому страху

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка зазначила, що намагається боротися зі своєю фобією

Тіна Кароль вміє вражати своїх шанувальників - приміром, нещодавно співачка з'явилася в незвичайному образі зухвалої хуліганки з короткою стрижкою в ефірі шоу Танці з зірками 2019. А в новому інтерв'ю "Світському життю" артистка відверто зізналася, чого вона боїться найбільше в житті.

За словами Тіни, вона неймовірно боїться висоти. При цьому під час концертів їй нерідко доводиться стикатися з цим страхом лицем до лиця - так, під час свого виступу на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" вона піднялася на багато метрів над глядацьким залом. При цьому виконавиця була на підборах і без страховки.

"Для мене це найбільший страх. Неймовірно страшно співати, перебувати на висоті та ще й бути артистом", – розповіла Кароль.

Відео: youtube.com/Світське життя)

Також зірка зізналася, як долає свою фобію - співачка вважає, що зі страхом потрібно боротися.

"Я йду назустріч своїм страхам. Я боюся, я тремчу, я знаю, що зараз буде відповідально, але якщо я це не буду робити, то не зможу побороти свій страх", – зазначила Тіна.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла про екстремальну фотосесію в каньйоні Антилопа в США. Співачка зізналася, що їй довелося для красивих кадрів працювати в неймовірній спеці, вона ще віч-на-віч зіткнулася з отруйною змією і скорпіонами. Артистка зіткнулася з гримучою змією і дивом уникла нападу, завмерши на місці.

"Мене врятувало те, що я просто завмерла, очікуючи прохолодну воду. Я не рухала ні руками, ні ногами, і тому вона не напала на мене. Потім я щосили бігла", - зізналася співачка.