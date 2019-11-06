"Навіщо заперечувати?" Кароль заінтригувала заявою про особисте життя і стосунки з Баланом

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка не виключає змін у своєму статусі

Тіна Кароль та Дан Балан буквально підірвали "містичний" десятий ефір Танців з зірками 2019 своєю появою на головному майданчику країни. Їх чуттєвий і проникливий номер на пісню "Додому" викликав справжній фурор, а шанувальники артистів знову заговорили про їх роман. Масла у вогонь підлили і романтичні фото, які Дан і Тіна розмістили на своїх сторінках в Instagram, а співак навіть залишив загадкове послання для української поп-діви. Що ж насправді відбувається між артистами, співачка зважилася розповісти в інтерв'ю виданню "Факти".

За словами Тіни, композиція "Додому" була спеціально написана для проекту Танці з зірками 2019. Вона зізналася, що всі почуття, які побачили глядачі, були абсолютно щирими і непідробними. Співачка заінтригувала заяву про те, що ставить у відносинах Дракули і білого ангела три крапки.

"Дано в образі Графа Дракули і я — білого ангела. І все ж незрозуміло: зцілився Дракула або затягнув ангела в тлінний світ? От і подивимося... Все було по-справжньому: зніяковілість, грайливість і інтрига. А як можна так зіграти? Якщо б все було не по правді — все б відчули фальш", - переконана артистка.

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Тим ним менш, серце української поп-діви зараз зайнято її коханим синочком Веніаміном – хлопчик росте копією батька, причому як зовні, так і за характером і навіть звички у них схожі. Тіна зазначає, що її складно назвати трудоголіком, а улюблена справа – це і є її спосіб життя і покликання.

"Моє серце зайняте моїм сином на всі сто відсотків. І є маленький куточок, може, один відсоток, для внутрішніх посилань. Я ж дівчина. Моя головна пристрасть — це сцена. Я — не трудоголік, не схиблена на своїй справі, я їм просто живу. Це і є моя любов, моя доля", - каже співачка.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

Вона не виключає, що знову піде під вінець з особливою людиною. "Навіщо щось заперечувати? Але я не будую ілюзій і не прагну до цього", - поділилася зірка.

Раніше Тіна Кароль розповіла про вибір професії сина Веніаміна - хлопчик не хоче йти по стопах матері і бути артистом.