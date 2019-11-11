Хуліганка з короткою стрижкою: Тіна Кароль вразила незвичайним образом на Танцях з зірками

Співачка виконала свій хіт "Навіщо я знаю" на сцені проекту
Дванадцятий ефір шоу Танці з зірками, який відбувся 10 листопада, видався яскравим і тким, що запам'ятається - адже у чвертьфіналі проекту пари танцювали під живе виконання українських зірок, які при цьому повторювали свої старі образи. Серед них були "золотий" склад групи "ВІА Гра", Джамала, Ассоль і звичайно ж ведуча шоу Тіна Кароль. Зазначимо, що співачка повернулася до свого зухвалого луку восьмирічної давності, вельми вразивши фанатів.
Фото і відео були опубліковані на фан-сторінці Кароль в Instagram. Артистка виконала свою стару пісню "Зачем я знаю", під яку Ксенія Мішина та Євген Кот станцювали сексуальний фрістайл. Сама ж Тіна з'явилася в образі з кліпу на цю композицію - з короткою рваною стрижкою і в "хуліганському" вбранні - джинсах, білій майці і кросівках. На одне плече вона накинула чорну шкіряну куртку-косуху.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)
Шанувальники співачки поспішили поділитися своїми враженнями від такого перетворення Кароль - багато зізналися, що це було дуже несподівано, але круто, і їй дуже личить такий образ.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)
Скріншот коментарів (instagram.com/_fantina)
Дивіться відео виступу Тіни Кароль на Танцях з зірками 2019:
Танці з зірками - Ксенія Мішина і Женя Кіт (Відео: YouTube / Танці з зірками)
Нагадаємо, 10-річний син Тіни Кароль Веніамін нещодавно дав своє перше інтерв'ю. Хлопчик розповів про своїх друзів і захоплення, а також зізнався, про що мріє.