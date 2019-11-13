ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бігла щосили: Тіна Кароль ледь не загинула в США

STYLERПерсони    13.11.2019 - 21:39
Бігла щосили: Тіна Кароль ледь не загинула в США
Тіна Кароль ледь не загинула в США (Колаж РБК-Україна)

Тіна Кароль ледь не стала жертвою величезної гримучої змії

Тіна Кароль, відома українська співачка, ледь не загинула під час зйомок в каньйоні Антилопа в США. Що з нею сталося, вона розповіла у коментарі для ТСН.

Як зізналася Тіна Кароль після поїздки в США, зйомка в каньйоні Антилопа була найжахливішою в її житті. Крім того, що їй довелося для красивих кадрів працювати в неймовірній спеці, вона ще віч-на-віч зіткнулася з отруйною змією і скорпіонами.

Бігла щосили: Тіна Кароль ледь не загинула в США

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"У каньйоні Антилопа температура більше 50 градусів. Спочатку я зустріла купу скорпіонів, а потім ще й справжню каліфорнійську гримучу змію. Своїм хвостом змія створювала такий гамір, що, здавалося, його чули скрізь", - розповіла артистка і додала, що звук, який видавала змія, був схожий на звук води, що ллється.

Вона обернулася і побачила змію, яка була готова до нападу. Тіна Кароль зрозуміла, що найкраще – це завмерти на місці. І саме це допомогло їй уникнути нападу.

Бігла щосили: Тіна Кароль ледь не загинула в США

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Мене врятувало те, що я просто завмерла, очікуючи прохолодну воду. Я не рухала ні руками, ні ногами, і тому вона не напала на мене. Потім я щосили бігла", - зізналася співачка.

Не хоче бути артистом: Тіна Кароль зворушила визнанням про сина "Жити, а не боятися": Тіна Кароль розкрила секрети виховання сина
Новини України Тіна Кароль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся